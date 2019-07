Cyberpunk 2077: Details zum Wetter, Schwierigkeitsgraden und mehr

PC XOne PS4

Alvin Liu, der UI Coordinator von CD Projekt Red, hat in einem Interview mit WCCFTech weitere Details zum kommenden Science-Fiction-Rollenspiel Cyberpunk 2077 (Preview) offenbart. So sprach der Macher unter anderem über die Schwierigkeitsgrade und verriet, dass der Titel auf der härtesten Stufe ohne Benutzeroberfläche auskommt. „Das wird eine wahre Herausforderung für manche Spieler sein“, erklärte der Entwickler. Gleichzeitig merkte der Macher jedoch an, dass das Entwicklerteam mit dem Titel auch Spieler abholen möchte, die mehr an der Story interessiert sind und bisher kaum Erfahrung mit dem Shooter-Genre hatten, weshalb das Spiel auch einen für diesen Zweck angepassten Schwierigkeitsgrad bieten wird.

Wir wollen eine Geschichte erzählen und falls du ein Fan von The Witcher bist und vielleicht noch nicht viel Ahnung von den Shooter-Spielen hast, bieten wir auch dafür entsprechende Spieleinstellungen. Wir haben sogar passende Waffen dafür. Wenn ihr euch an die Demo vom letzten Jahr erinnert, da hatten wir eine Waffe, genannt „Smart Gun“, die euch Hilfe beim Zielen leistet. Die Kugeln fliegen zwar viel langsamer und sind üblicherweise auch etwas schwächer, wenn das Zielen aber überhaupt nicht eure Stärke ist, könnt ihr jederzeit zur Smart Gun greifen.

Cyberpunk 2077 wird mit verschiedenen Wettereffekten aufwarten, zu denen laut Liu auch saurer Regen gehören wird: „Night City ist eine ziemlich dreckige Stadt und im Verlauf des Spiels erforschen wir auch solche Dinge, wie Verschmutzung und globale Erwärmung“, so der Entwickler. Die NPCs werden, ähnlich wie in The Witcher 3 - Wild Hunt (Testnote: 9.0) entsprechend auf das Wetter reagieren und beispielsweise beim Regen Schutz suchen:

Alles in allem versuchen wir die NPCs glaubwürdig zu machen. Wir möchten, dass es sich so anfühlt, als ob es eine Welt ist, in der die Menschen tatsächlich leben, was die Spieler dazu bringen soll, mehr Zeit in dieser Welt verbringen zu wollen.

Jeder NPC soll laut Liu über eigenen Tagesablauf verfügen. „Klar, wenn man jemandem 15 Stunden am Stück folgt, wird man sicher auch verschiedene Dinge sich wiederholen sehen, wir versuchen sie jedoch innerhalb ihres Tagesverlaufs interessante Dinge machen zu lassen. Wie gesagt, der beste Vergleich hier wäre wohl Novigrad aus The Witcher 3 - Wild Hunt.“

Die Stadt Night City wird nicht der einzige Ort sein, den ihr in Cyberpunk erkunden werdet. Auch die Wüste in der Umgebung (in der auch einer eurer Story-Pfade startet), gehört zu den begehbaren Gebieten. „Ihr werdet die Wüste von Kalifornien bereisen und bekommt Dinge, wie Kraftwerke, verlassene Highways und Ähnliches zu sehen“, erklärt der Entwickler und merkt an, dass man außerhalb der Stadt auch richtig das Gaspedal durchdrücken kann, was in der Stadt nicht immer möglich sei, wobei in der Stadt auch Straßenrennen geboten werden.

Generell soll die ganze Stadt vom Beginn an frei erkundbar sein. Gesperrte Gebiete, die erst durch Quests freigeschaltet werden, wird es laut Liu nicht geben. Manche Bereiche der Stadt werden aber mit hochstufigen Feinden aufwarten, was für natürliche Barrieren sorgen soll.

Liu verriet auch mehr Details zu Johnny Silverhand, dem Charakter, der vom Schauspieler Keanu Reeves (Speed, Matrix, John Wick) gespielt wird. Der Beschreibung nach ist Johnny ein rebellischer „Rockerboy“. Letzteres stellt in der Tabletop-Vorlage eine Rockstar-Klasse dar. „Er verabscheut die Megakonzerne und würde am liebsten fluchend in die Lobby eines ihrer riesigen Gebäuden reinstürmen und es abfackeln. Er ist sehr anders als der echte Keanu Reeves.“

Laut Liu treffen wir auf Silverhand rund 50 Jahre nach seinem Verschwinden. „Ich will euch nicht zuviel verraten, aber ein „digitaler Geist“ hat den Vorteil, dass man nicht wie 80 oder 90 Jahre alt aussieht. Es gibt aber noch viel mehr darüber zu entdecken, was mit ihm passiert ist.“

Das komplette Interview könnt ihr euch unter dem Link in den Quellenangaben durchlesen. Cyberpunk 2077 wird ab dem 16. April 2020 für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.