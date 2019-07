Ladenkette GameStop will durch Neuausrichtung in grünen Bereich kommen

Wie wirkt man als Videospielehändler dem Trend der großen Online-Versandhändler und Streaming-Plattformen entgegen? Das hat sich auch die US-Kette GameStop überlegt und hat nun Umstrukturierungen seiner Geschäfte und der Verkaufsphilosophie angekündigt. So soll das Design der rund 7.500 Filialen überarbeitet werden und neben dem reinen Verkauf von Spielen auf Anspielstationen und E-Sports-Turniere in den eigenen Häusern gesetzt werden. Die Filialen sollen „zu einem Treffpunkt für Gamer werden, an dem sie sich untereinander austauschen und spielend miteinander Zeit verbringen können“, heißt es in einer Pressemitteilung von GameStop. Außerdem soll Retrospielen und Retro-Hardware eine weitaus größere Bedeutung zukommen, da diese nicht immer online zu finden seien und Retrospieler den Gang ins Geschäft für Raritäten in Kauf nehmen würden.

Die GameStop Corporation wurde im Jahr 2000 in Grapevine, Texas, USA gegründet und betreibt derzeit mit rund 23.000 Mitarbeitern 7.535 Filialen in 18 Ländern, darunter 217 in Deutschland, 29 in Österreich und 19 in der Schweiz. In den letzten Jahren hatte der Elektronikeinzelhandel mit starken Umsatzeinbrüchen zu kämpfen, der Aktienkurs von GameStop fiel binnen fünf Jahren von 55 auf unter fünf Dollar. Anfang dieses Jahres hatte man noch einen Buyout angestrebt, jedoch fand sich für die finanziell angeschlagene Kette kein Käufer. Seit April 2019 hat das Unternehmen mit George Shearman einen neuen CEO, der gemeinsam mit der in den USA renommierten Designfirma R/GA das neue Konzept entwickelte.