Rainbow Six Quarantine: Ubisoft nennt Release-Zeitraum

PC XOne PS4

Das im Zuge der diesjährigen E3 angekündigte kooperative Taktik-Shooter-Spin-off Rainbow Six Quarantine wird im ersten Quartal des kommenden Jahres für PC und Konsolen veröffentlicht. Dies teilte Ubisofts Mitbegründer und CEO Yves Guillemot während einer Investorenkonferenz zum ersten Quartalergebnis für das Fiskaljahr 2019/20 mit. Damit wird der Titel noch innerhalb des aktuellen Geschäftsjahres erscheinen (der vierte Geschäftsquartal endet am 31. März 2020). Zuvor hatte der Spielehersteller nur grob das nächste Jahr als Release-Zeitraum angegeben.

Rainbow Six Quarantine setzt, anders als Rainbow Six - Siege (Testnote: 7.0), nicht auf kompetitive Kämpfe, sondern auf ein kooperatives PVE-Erlebnis, bei dem ihr euch gemeinsam mit drei anderen Spielern aus Team Rainbow durch ein verseuchtes Gebiet voller infizierter Gegner durchkämpfen müsst. Gunplay und Zerstörung sollen aber ähnlich wie in Siege ausfallen und auch bekannte Gadgets und Barrikaden sollen wieder zur Auswahl stehen. Interessierte Spieler können sich auf der offiziellen Homepage bereits für die geplante geschlossene Beta registrieren. Wann diese konkret stattfinden wird steht derzeit allerdings noch nicht fest.