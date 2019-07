The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel 3: JRPG verspätet sich

PS4

Das japanische Rollenspiel The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel 3 wird im Westen später als ursprünglich geplant erscheinen. Eigentlich sollte der Titel hierzulande bereits am 27. September auf den Markt kommen. Wie der verantwortliche Entwickler NIS America jetzt allerdings mitteilte, wird der Release in Europa und Nordamerika erst am 22. Oktober erfolgen.

In dem veröffentlichten Statement heißt es zu der Verschiebung: „NIS America entschuldigt sich aufrichtig bei allen, die sich auf den Launch gefreut haben, und bedankt sich bei den Fans für ihr Verständnis und ihre Geduld, während das Team hart daran arbeitet, die bestmögliche Erfahrung zu liefern.“ Die Zeit bis zur Veröffentlichung des PS4-exklusiven Spiels werden sich die Spieler aber immerhin mit einer Demo verkürzen können. Wann die Anspielversion genau zum Download bereitstehen wird, ist noch nicht bekannt. Weitere Details dazu sollen später folgen.