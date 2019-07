Ubisoft: The Division 2 erfolgreichstes Spiel des Jahres, PC die profitabelste Plattform

PC XOne PS4

Ubisofts MMO-Shooter The Division 2 (Testnote: 9.0) ist das bisher finanziell erfolgreichste Spiel dieses Jahres. Dies gab der französische Publisher im Rahmen des Finanzberichts zum ersten Quartal des laufenden Fiskaljahres bekannt. Bei den Plattformen soll laut dem Unternehmen bisher der PC die ertragreichste Plattform sein. So wurden 34 Prozent des Gesamtumsatzes für dieses Geschäftsjahr auf dem Rechner generiert. Die PS4 liegt mit 31 Prozent auf dem zweiten Platz, während Xbox One 18 Prozent des Umsatzes verantwortet. Auf der Nintendo Switch, wo Ubisoft noch nicht so stark präsent ist, wurden immerhin fünf Prozent des Umsatzes verzeichnet. Seitens Yves Guillemot, der Mitbegründer und CEO von Ubisoft, heißt es dazu:

Unsere Nettoeinnahmen im ersten Quartal lagen dank der sehr robusten Leistung unserer Titel weit über dem Ziel - besonders durch Rainbow Six - Siege und Assassin’s Creed Odyssey, sowie einen starken Anstieg wiederkehrender Spieler-Investitionen in PCs und Konsolen, mit einem Rekord-Engagement pro Spieler.

Wie Guillemot weiter ausführt, haben die positiven Reaktion auf die kommenden Spiele im Rahmen der E3, nach einem erfolgreichen Start ins neue Geschäftsjahr, die Erwartungen des Unternehmens für das Gesamtjahr bestätigt. Ghost Recon - Breakpoint (im E3-Bericht) sei unter den Content Creators sehr präsent gewesen und konnte von allen E3-Spielen den höchsten Stimmungswert (Sentiment Score) erzielen, während Watch Dogs Legion (Preview) mit innovativem Gameplay beeindruckte und das Franchise wieder zurück ins Rampenlicht rückte.