Nintendo Switch: Modell mit bis zu 9 Stunden Akkulaufzeit ab September

Kurz nach der Ankündigung der neuen Switch Lite hat Nintendo nun Details zu einem weiteren Hardware-Update für seine Hybrid-Konsole bekannt gegeben. Die deutsche Homepage von Nintendo führt ein verbessertes Modell mit der Bezeichnung HAC-001-01, das sich durch eine längere Akkulaufzeit von 4,5 bis 9 Stunden auszeichne und ab Anfang September im Handel erhältlich sein wird. Zur Preisgestaltung finden sich gegenwärtig noch keine Angaben, doch in Japan wird das neue Modell zum identischen Preis der Launch-Version der Nintendo Switch angeboten werden.

Die Akkulaufzeit hängt unter anderem davon ab, wie viel die Software der Hardware abverlangt. Daher gibt der japanische Hersteller in den Spezifikationen zur Variante mit mehr Ausdauer gleich ein konkretes Beispiel an. Spielt man The Legend of Zelda - Breath of the Wild im Handheld-Modus, so soll der neuen Switch nach rund 5,5 Stunden der Saft ausgehen. Mit der Original-Switch ist dagegen nach etwa 3 Stunden Schluss.

Wie diese Verbesserung erreicht wird, ist noch unklar. Bei der Redaktion der US-Seite Polygon wird spekuliert, dass die längere Akkulaufzeit wahrscheinlich auf neue, effizientere Hardwarekomponenten (System-on-a-Chip-Prozessor, Flash-Speicher, CPU-Board) zurückführen sind. Diese Spekulation stützt sich auf entsprechende Angaben in einen Antrag seitens Nintendo bei der US-Zulassungsbehörde für Kommunikationsgeräte FCC. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass das Switch-Modell HAC-001-01 auch sonstige Verbesserungen – zum Beispiel bei der Spieleperformance – bereithält.