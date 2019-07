Xbox Game Pass mit Metal Gear Solid 5 und fünf weiteren Titeln im Juli

XOne

Der Redmonder Publisher Microsoft wird seinen Abo-Dienst Xbox Game Pass diesen Monat um weitere Titel ergänzen. Nachdem bereits zum Beginn des Monats acht Spiele ins Programm aufgenommen wurden, können sich die Abonnenten auf sechs Neuzugänge mehr freuen.

Ab heute steht das Point-and-Click-Adventure Night Call vom Entwickler Monkey Moon zum Spielen bereit. Am morgigen Donnerstag kommen zudem noch Konamis Action-Adventure Metal Gear Solid 5 - The Phantom Pain (Testnote: 8.5) und Stoics Taktik-Rollenspiel The Banner Saga 3 hinzu und ab dem 25. Juli werden das Taktik-Rollenspiel For the King von IronOak Games, Microsofts hauseigenes Prügelspiel Killer Instinct in der „Definitive Edition“, sowie Capcoms Horror-Adventure Resident Evil 4 (Testnote: 7.0) zum Download bereitstehen.