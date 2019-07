Uplay Plus: Ubisofts Abo-Service geht mit 108 Spielen an den Start

PC

Ubisoft hat das Spiele-Lineup bekannt gegeben, das den Abonnenten des kommenden kostenpflichtigen PC-Abo-Dienstes Uplay Plus zum Start am 3. September zur Verfügung stehen wird. Der Dienst wird demnach zum Beginn mit insgesamt 108 Spielen aufwarten, darunter Spielserien, wie Assassin's Creed, Far Cry, Prince of Persia, Rayman, Splinter Cell, Die Siedler, Brothers in Arms, Might & Magic, Ghost Recon, Rainbow Six, Watch Dogs und The Division.

Neben aktuellen Titeln, wie Anno 1800 (Testnote: 9.5), Assassin's Creed Odyssey (Testnote: 8.0) und The Division 2 (Testnote: 9.0) werden auch zukünftige Spiele, darunter Watch Dogs Legion (Preview), Ghost Recon - Breakpoint (im E3-Anspielbericht) und Gods & Monsters, ähnlich wie bei der Konkurrenz, am Veröffentlichungstag im Rahmen des Programms spielbar sein.

Wer sich für Uplay Plus bis zum 15. August anmeldet, kann den Dienst vom Start an und bis zum 30. September kostenlos ausprobieren. Für die Anmeldung ist ein Uplay-Konto erforderlich. Nach Ablauf der Testzeit wird der Dienst zum monatlichen Preis von 14,99 Euro verfügbar sein.