Darksiders 3: Erweiterung Keepers of the Void erhältlich // Sale bei Steam

PC XOne PS4

Ab heute ist die zweite Erweiterung mit dem Titel Keepers of the Void zu Darksiders 3 (GG-Test: 7.0) erhältlich. In dieser schickt Vulgrim, der Dämonenhändler, Fury auf eine Quest, um eine uralte Bedrohung zu beseitigen. Dabei trifft sie auf eine Vielzahl von neuen Orten, Rätseln und Gegnern und kann neben neuen Waffen auch eine legendäre Belohnung erhalten: die Abgrundrüstung.

Der Downloadinhalt ist ab sofort für PC, Xbox One und Playstation 4 für 12,99 Euro erhältlich. Einen entsprechenden Trailer könnt ihr euch unterhalb dieser News anschauen. Passend zur Veröffentlichung hat Steam das gesamte Darksiders-Franchise im Rahmen des Midweek Madness im Angebot.