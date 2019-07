The Witcher: Netflix zeigt erstes Bild von Geralts Pferd

PC Switch XOne PS4

Der Streamingdienst-Anbieter Netflix hat neues Bildmaterial zur kommenden Serien-Adaption von The Witcher veröffentlicht. Das Bild zeigt erstmals „Roach“, das Pferd des weißhaarigen Protagonisten und Hexers Geralt von Riva. Hierzulande wird der Gaul „Plötze“ genannt. Geralt, der von Superman-Darsteller Henry Cavill gespielt wird, ist ebenfalls in voller Montur zu sehen.

Die Spieler von The Witcher 3 - Wild Hunt (Testnote: 9.0) werden sich vermutlich vor allem aufgrund der lustigen Bugs an das Reittier erinnern, die dafür gesorgt hatten, dass er plötzlich auf dem Dach eines Hauses auftauchte, oder andere akrobatische Leistungen vollführte. In den Romanen von Andrzej Sapkowski, auf denen auch die Serie basiert, erwähnt Geralt in einer Unterhaltung mit Dandelion (Rittersporn) , dass jedes seiner Pferde Roach heißt.

Die erste Staffel von The Witcher wird irgendwann im vierten Quartal dieses Jahres auf Netflix zu sehen sein. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bisher noch nicht.