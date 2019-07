Borderlands 3: Neuer Trailer choreografiert den Koop-Modus

PC XOne PS4

Borderlands 3 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Borderlands 3 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Gearbox Software und 2K haben heute einen neuen Trailer für Borderlands 3 veröffentlicht. Der Name des Videos – "So happy together" – deutet es bereits an: Hier steht der Koop-Modus für bis zu vier Spieler im Fokus. Echte Spielszenen seht ihr in dem Trailer jedoch nicht, stattdessen dürft ihr euch an einer waschechten Choreografie zu dem gleichnamigen Lied erfreuen, was einmal mehr den zu erwartenden Humor des Shooters unterstreicht. Die Ode an das Koop-Gameplay könnt ihr euch gleich unter dieser News anschauen.

Borderlands 3 erscheint am 13. September dieses Jahres für PC, PS4 und Xbox One.