Gears 5: Bootcamp im Video vorgestellt

PC XOne

Wie bereits bekannt, wird der kommende Third-Person-Shooter Gears 5 den neuen Tutorial-Modus „Bootcamp“ enthalten. Dieser wurde nun in einem Vorschaufvideo von The Coalition vorgestellt. Der Bootcamp soll euch, wie für ein Tutorial üblich, auf die Besonderheiten des Spiels vorbereiten, bevor ihr euch ins richtige Gefecht stürzt. So lernt ihr Dinge, wie Zielen, Schießen, Deckung, Granaten werfen und die Ausführung der Finishing-Moves.

Das Video zum Bootcamp könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Gears 5 wird ab dem 10. September dieses Jahres für PC und die Xbox One erhältlich sein. Besitzer der Xbox One können bereits an diesem Wochenende einen Blick auf den Multiplayer-Modus werfen.