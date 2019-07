PC Switch XOne PS4

Seit Anfang Juni ist Blazing Chrome vom Entwicklerstudio JoyMasher für alle aktuellen Konsolen und den PC erhältlich. Als Fan der alten Contra-Spiele war ich auf diesen geistigen Nachfolger sehr gespannt und habe diesen in meinem Check für euch unter die Lupe genommen. Nach einem langen Krieg gegen die Maschinen sind nur noch wenige Menschen übrig und wir befinden uns einer entscheidenden Mission hinter feindlichen Linien, um der Menschheit doch noch zum Sieg zu verhelfen. Mehr Story gibt es nicht, wird aber auch gar nicht benötigt.

Dank uns gibt es bald gibt es ein paar böse Toaster weniger.



Klassisches Spielerlebnis

Die Grafik ist mit ihrer 16-Bit-Optik klar an die Klassiker angelehnt und auch der markige Hardrock-Chiptune-Soundtrack erinnert an frühere Tage. Wir bewegen uns mit einer der beiden Hauptfiguren, Mavra oder Doyle, von links nach rechts und schießen auf alles was sich bewegt und nicht bei drei auf den Bäumen ist. Genau wie früher sind hier sehr gute Reflexe gefragt. Die beiden Protagonisten unterscheiden sich dabei nur in der Todesanimation, die Ihr im Laufe des Spieles sehr oft zu sehen bekommen werdet, und ein paar Soundschnipseln voneinander.



In diesem Spiel der tausend Tode werdet Ihr nicht umher kommen die Level auswendig zu lernen. Jede Berührung eines Gegners zieht euch direkt eines eurer fünf Leben ab. Einsteiger können zwar den Schwierigkeitsgrad verringern, dies bringt euch aber nur zwei weitere Leben und sogenannte Unterstützungskapseln, die euch einen kleinen Startbonus im jeweiligen Level geben. Passend zum knackigen Spielerlebnis ist auch der vor Erklärungen nicht unbedingt strotzende Einstieg gehalten: Es gibt nur anfangs eine kurze, nicht spielbare, Einführung in die Steuerung und dann geht es auch schon in die Missionsauswahl.



Zwar zeigt uns das Auswahlmenü die Schwierigkeitsgrade der einzelnen Levels, aber selbst der Leichteste hat es in sich. Es fühlt sich deswegen auch verdammt gut an, einen Level geschafft zu haben. Wem der normale Modus zu leicht war, der darf sich dann noch an den Hardcore-Modus wagen, dann ohne Speichermöglichkeit und mit nur drei Leben.

Das Auswendiglernen der Angriffsmuster ist besonders in den Bosskämpfen Pflicht.



Erweitertes Bewegungsrepertoire

Im Vergleich zu den Run-and-Gun-Klassikern Contra gibt es eine neue Bewegungsmöglichkeit, die Rolle. Mit dieser können wir Angriffen ausweichen, vorausgesetzt unser Timing stimmt. Neben fünf Waffentypen gibt es noch Verbesserungen für die Feuerkraft oder erhöhte Geschwindigkeit. Sollte euch ein Gegner doch einmal zu nahe kommen löst die Schusstaste einen Nahkampfangriff aus, der die meisten Gegner auch sofort in ihr rostiges Grab schickt – Metal Slug lässt grüßen.

Wenn wir dann massenweise Toaster, so werden die Blechbüchsen im Spiel genannt, auf den Schrottplatz geschickt haben können wir uns auch am Speedrun-Modus versuchen, der uns die aktuell benötigte Zeit anzeigt. Darüber hinaus existiert noch eine Rangliste, leider ist diese bei mir reproduzierbar immer wieder abgestürzt, wenn ich sie aufrufen wollte.



Am meisten Spaß macht es aber, im lokalen Koop durch die Levels zu wandern, was Blazing Chrome auch noch einmal ein Stück leichter macht. Sich gemeinsam über den scheinbar übermächtigen Boss-Gegner aufzuregen, nur um ihn dann doch zu legen, bringt die ganze Erfahrung noch ein Stück mehr an das Gefühl von damals heran. Ein Online-Modus ist nicht vorhanden.

Am laufenden Band provozieren wir Explosionen.



Fazit

Ich hatte mit Blazing Chrome durchaus meinen Spaß, wenn ich auch spürbar schlechtere Reflexe habe als das noch vor so ein paar Jahrzehnten der Fall war. Fans der klassischen Contra-Reihe und Freunde von bockschweren 16-Bit-Shootern dürfen bedenkenlos zugreifen. Alle anderen sollten sich zweimal überlegen, ob sie ihre Frusttoleranz soweit nach oben schrauben können. Für den ersten Durchgang habe ich etwa fünf Stunden benötigt, der Hardcore-Modus dürfte mich um einiges länger beschäftigen.