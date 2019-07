Borderlands 3: Kein Crossplay beim Launch // Online-Event ab 16:00 Uhr

PC XOne PS4

Gearbox will heute ab 16:00 Uhr (deutscher Zeit) auf borderlands.com das Online-Event „Celebration of Togetherness“ zu Borderlands 3 (zum E3-Anspielbericht) abhalten. Was genau dort präsentiert wird, wollte das Studio zwar nicht verraten, stellte aber jetzt via Twitter klar, dass es sich dabei nicht um die Crossplay-Funktion drehen wird. Das plattformübergreifende Mit- und Gegeneinander ist zwar nach wie vor geplant, wird allerdings nicht zum Release verfügbar sein. Gearbox-Mitgründer und Leiter Randy Pitchford twitterte gestern dazu:

Einige Leute spekulieren vielleicht, dass es bei der morgigen Sache um Crossplay geht. Die morgige Sache ist zwar großartig, hat aber nichts mit Crossplay zu tun. Die gute Nachricht aber ist: Wir haben vor das Crossplay in Borderlands 3 mit unseren Partnern so bald wie möglich nach dem Release zu unterstützen.

In einem weiteren Tweet sagte Pitchford noch einmal, dass die Spieler bei der Veröffentlichung keine Crossplay-Funktionen irgend einer Art erwarten sollten und versicherte, dass man eng mit seinen Partnern zusammenarbeitet, um ein möglichst positive Crossplay-Erfahrung so schnell und auf so vielen Plattformen wie möglich zu schaffen. Borderlands 3 wird ab dem 13. September dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.