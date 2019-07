Slay the Spire: Charakterklassen-Mod bringt Sailor Moon ins Spiel

PC Switch PS4 Linux MacOS

Nach einem anderthalbjährigen Aufenthalt im Early Access auf Steam erhielt das Sammelkartenspiel Slay the Spire im Januar 2019 einen offiziellen PC-Release, es folgten Portierungen für PS4 und Nintendo Switch. Das Entwicklerteam von Mega Crit Games werkelt nach wie vor an Patches und Updates, um Fans bei der Stange zu halten. Zudem trägt auch die fleißige Modding-Community zum anhaltenden Erfolg des Spiels bei. Diese hat nun mit The Senshi eine Ergänzung zum Hauptspiel erstellt, die eine Berühmtheit der Animes in die Kartenschlachten eingreifen lässt: Sailor Moon.

Nun könnt ihr euch dank der Modifikation in dem auf Kartendeckbau basierenden Roguelike also mit einer der Beschützerinnen des Universums höchstpersönlich durch die dunklen Ebenen des blutrünstigen Turms manövrieren. Derzeit bietet die Mod 75 neue Karten, 20 neue Relikte sowie einige neue Mechaniken wie Magie, Transformation und Teamwork an. Diese Neuerungen bringen größtenteils auch eigene Animationen und Soundeffekte mit sich. Beim Ausspielen der Karten dürft ihr euch also auf Begegnungen mit bekannten Figuren aus dem Sailor-Moon-Universum freuen. Die Senshi-Mod steht seit dem 14.7. in der aktualisierten Version im Steam Workshop für alle Besitzer von Slay the Spire zum Download bereit.