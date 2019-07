Morphies Law - Remorphed: Team-Shooter ab 30. Juli für PC & Switch verfügbar

PC Switch

Der skurrile Team-Shooter Morphies Law - Remorphed hat nun ein Release-Datum für den PC: der 30. Juli 2019. Bei dem abgedrehten Spiel des Schweizer Entwicklers Cosmoscope bekämpfen sich munter morphende Roboter in verrückten Gefechten um Körpermasse, Größe und Body-Mass-Index.

Morphies Law liegt ein einfaches Spielprinzip zu Grunde: Jeder Treffer transferiert Masse vom getroffenen Körperteil des Opfers zum entsprechenden Körperteil des Schützen. Das Spiel wird dadurch automatisch balanciert, denn fähige Spieler wachsen und werden zu großen Zielen, während kleine Spieler schrumpfen und dementsprechend schwieriger zu treffen sind. Dieser einzigartige Twist soll Fairness garantieren und zudem für visuelle Erheiterung sorgen. In diversen Levels mit masseabhängigen Mechanismen kämpfen bis zu acht Spieler in zwei Teams um den Sieg. Je nach Spielmodus müssen sie dabei am meisten Masse sammeln, Ersatzteile für ihren Teamavatar beschaffen oder für möglichst lange Zeit den größten Spieler in ihrem Team haben.

Morphies Law - Remorphed erscheint am 30. Juli 2019 für Switch und PC (via Steam) und unterstützt plattformübergreifende Partien. Durch dezidierte Server soll zudem flüssiges Spielen auf allen Kontinenten möglich sein.