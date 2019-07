Blue Protocol: Klassen + Charakter-Editor-Videos aus Bandai Namcos MMO

PC

Bandai Namcos Entwicklerstudio Project Sky Blue hat auf Twitter erste Infos zu den Klassen des im Zuge der diesjährigen E3 angekündigten Online-Action-Rollenspiels Blue Protocol geteilt. Fans von MMORPGs können diesbezüglich klassische Ausrichtungen erwarten.

So gibt es mit dem „Aegis Fighter“ den obligatorischen Tank, der im Nahkampf mit Schwert und Schild bewaffnet an vorderster Front die Aufmerksamkeit seiner Feinde auf sich und von der Gruppe weg lenkt. Der beidhändig bewaffnete „Twin Striker“ ist derweil ein Damage Dealer, der im Nahkampf kräftig austeilt. Wer gerne einen Fernkämpfer spielt, kann zum „Blast Archer“, einer mit dem Bogen bewaffneten Hunter-Klasse, greifen, oder sich für den Spellcaster, den typischen Magier mit Stab, sowie Eis-, Elektrizität- und Feuerzaubern entscheiden.

Neben den kurzen Klassenbeschreibungen wurden auch ein paar Videos zur Charaktererstellung veröffentlicht, in denen die Möglichkeiten des Editors präsentiert werden. Die kurzen Clips könnt ihr euch unter dem Link in den Quellenangaben anschauen. Aktuell bereiten sich die Entwickler auf die erste geschlossene Alpha vor, die vorerst nur in Japan, im Zeitraum zwischen dem 26. und 28. Juli 2019, stattfinden wird. Die Veröffentlichung von Blue Protocol ist für das kommende Jahr auf dem PC geplant. Eine Konsolen-Umsetzung wurde bisher noch nicht angekündigt.