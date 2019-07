Marvel - Ultimate Alliance 3: Zusatzinhalte nicht einzeln erhältlich

Switch

Am kommenden Freitag werden Team Ninja und Nintendo das im letzten Jahr angekündigte Action-Rollenspiel Marvel - Ultimate Alliance 3 - The Black Order exklusiv für die Switch auf den Markt bringen. Schon im letzten Monat wurde bekannt, dass der Titel einen Season Pass mit zusätzlichen Charakteren aus den Comic-Reihen, wie Fantastic Four, X-Men und Marvel Knights erhalten wird. Wie Nintendo nun verriet, werden die DLCs nicht separat erhältlich sein.

Wer also Zusatzinhalte zum Spiel erleben möchte, wird den Season Pass erwerben müssen. Dieser wird zum Preis von 19,99 Euro angeboten und kann bereits vorbestellt werden. Der erste DLC soll irgendwann im Herbst dieses Jahres kommen. Der zweite erscheint ebenfalls noch 2019, allerdings etwas später, während der dritte für das kommende Jahr geplant ist. Welche Inhalte die einzelnen Packs konkret bieten werden, ist nach wie vor nicht bekannt.

Für Nintendo ist es nicht untypisch, bei den DCLs auf Einzelveröffentlichungen zu verzichten. So wurden bisher nur die Zusatzinhalte für Super Smash Bros. Ultimate (Testnote: 9.0) separat angeboten. Die DLCs für The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Testnote: 9.5) und Xenoblade Chronicles 2 (Testnote: 8.0) sind derweil nur in den Season-Pässen erhältlich.