Es ist wieder soweit, eine neue Arbeitswoche ist gestartet. Doch kein Grund zur Panik, wir erhellen euch diesen Montag nicht nur mit einem MoMoCa, sondern auch Teil 2 unseres Jan-Wagner-Interviews.

Die Werbären kehren in Fantasy General 2 zurück.

00:38 Was veranlasst Dennis dazu, Jörg als "flauschig" zu betiteln? 01:13 GamersGlobal sucht einen neuen Mitarbeiter, immer her mit den Bewerbern!

07:48 Die GG-Woche in der Übersicht: Wir liefern einen Angespielt-Bericht zu Blacksad - Under the Skin, Previews zu Warsaw und Wolfenstein Youngblood, befassen uns mit Gloomhaven, testen Marvel - Ultimate Alliance 3 - The Black Order und ein neues Jörgspielt steht auch in der Pipeline 11:40 Die Sonntagsfrage im Recap: Werden sich die GamersGlobal-User eine Nintendo Switch Light kaufen?

12:36 Zum zweiten Mal in einem GamersGlobal-Podcast begrüßen wir Jan Wagner, der in Teil 2 von Jörgs Interview mit ihm ausgelassen von Fantasy General 2 erzählen darf. Es geht um die Optik, taktische Möglichkeiten und und Owned by Gravity an der altbewährten Formel der General -Spiele dreht.

Bereits im Wochenschluss-Podcast vom 12.7.2019 konnten unsere Premium-User ein Interview von Jörg mithören. In diesem Montagmorgen-Podcast hört ihr nun den zweiten Teil des Gesprächs der beiden. Der Fokus liegt dieses Mal ganz klar auf. Doch auch, wenn ihr nichts mit Rundenstrategie anfangen könnt, ist dieser Podcast prallt gefüllt mit Themen für euch. So verraten euch Dennis und Jörg, was sie am Wochenende angestellt haben, beantworten eure Userfragen und liefern euch einen Ausblick auf die Woche.Alle Themen in der Übersicht:Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch oberhalb dieser News als MP3 herunterladen oder anhören. Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!