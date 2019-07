Everreach - Project Eden: Neuer RPG-Shooter angekündigt

Der in Düren (Nordrhein-Westfalen) ansässige deutsche Publisher Headup Games hat ein neues Spiel mit dem Titel Everreach - Project Eden angekündigt. Das Spiel entsteht bei dem Indie-Entwickler Elder Games (Meridian - New World, Solar Shifter EX). Das fünfköpfige Team rund um den Studio-Gründer Ede Tarsoly will einen storybasierten Science-Fiction-Third-Person-Shooter mit Rollenspiel-Elementen und bedeutenden Spieler-Entscheidungen abliefern.

In Everreach - Project Eden sucht die Menschheit in den Weiten des Weltraums verzweifelt nach einem neuen Zuhause, um die verschmutzte und längst überfüllte Erde zu verlassen. Eden, ein üppiger, schöner und unbewohnter Planet, könnte der perfekte Ort für dieses Vorhaben sein, doch die erste Siedlergruppe, die zur Erforschung und Kolonisierung des Planeten entsandt wurde, ist spurlos verschwunden. Ihr schlüpft in die Rolle von Leutnant Nora Harwood, die mit ihrer Einsatzgruppe von der Erde geschickt wird, um das Schicksal der Siedler aufzuklären.

Die rund achtstündige Geschichte wurde von Michelle Clough, der Autorin und ehemaligen Story-QA hinter der Mass-Effect-Trilogie, geschrieben, während die Landschaften von Eden von Mai-Anh Tran entworfen wurden. Der Künstler wirkte zuletzt an der Verfilmung von Warcraft und der Netflix-Serienproduktion Star Trek - Beyond mit. Auf eurer Reise durch Eden erforscht ihr grüne Wälder, trockene Ödländer und gefährliche Sümpfe, in denen fremdes neues Leben wimmelt und taucht in die Tiefen des Planeten ein, um die Geheimnisse einer längst vergessenen Zivilisation zu entdecken. Dabei interagiert ihr mit einzigartigen Charakteren, die entsprechend eurer Entscheidungen positiv oder negativ auf euch reagieren sollen.

Das Spiel soll darüber hinaus mit taktischen Kämpfen aufwarten. So sollt ihr Kraftfelder als dynamische Deckung einsetzen und die Umgebung zu eurem Vorteil nutzen können. Zudem verfügt ihr über einen Roboter-Begleiter, der für Ablenkung sorgen, oder unterwegs eure Ausrüstung durch eines der insgesamt 80 Upgrades verbessern kann. Eure Feinde sollen euch nicht nur zu Fuß, sonder auch in bewaffneten Flugfahrzeugen verfolgen, mit denen ihr euch auf eurem Hoverbike spannende Hochgeschwindigkeits-Verfolgungsjagden liefern könnt. Everreach - Project Eden soll im September für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.