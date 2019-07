When I Was Young: Indie-Adventure im Vietnamkrieg angekündigt

PC Switch

Der russische Entwickler WallRus Group und die beiden polnischen Publisher Art Games Studio S.A. und Ultimate Games S.A. haben mit When I Was Young ein neues Pixel-Art-Indie-Adventure angekündigt. Das Spiel findet in den 1960-1970er Jahren zur Zeit des Vietnamkriegs statt und erzählt die Geschichte eines Durchschnittsamerikaners, der sich in das hart umkämpfte Land aufmacht, um inmitten des Konflikts nach seinem verschwundenen Bruder zu suchen.

Die Entwickler versprechen eine „faszinierenden Geschichte“, die sich mit der Realität des Krieges befasst. Das Gameplay soll verschiedene Elemente aufweisen, darunter ein System für dynamische Zeitänderung, das mit dem Verhalten der KI verbunden ist. Hinzu kommt ein „ansprechendes Kampfsystem“ mit verschiedenen Arten von Gegnern und Fallen sowie ein stimmiger Soundtrack. Die Spielzeit soll laut dem Studio bei etwa sieben Stunden liegen.

Die Veröffentlichung von When I Was Young soll irgendwann im vierten Quartal dieses Jahres auf dem PC erfolgen. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch ist für das kommende Jahr geplant. Wer schon mal selbst einen ersten Blick auf den Titel werfen möchte, kann die Demo zum Spiel ausprobieren. Die 208 MB kleine Anspielversion kann über Steam heruntergeladen werden.