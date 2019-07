Landwirtschafts-Simulator 19: Seasons-Mod erscheint am 24. Juli

PC XOne PS4 MacOS

Mehr als ein halbes Jahr nach dem Release des Landwirtschafts-Simulator 19 des Schweizer Entwicklerstudios Giants Software erscheint in wenigen Tagen die von Fans erwartete Modifikation Seasons 19. In einem Blog-Post kündigte das Team von Realismus Modding den Launch-Termin am 24.7.2019 an und stellte die zahlreichen neuen Features vor, die eine deutlich höhere Komplexität bei den landwirtschaftlichen Abläufen garantieren sollen.

Schon für die früheren Versionen des Simulationsprogramms zählte die Mod von Realismus Modding zu den beliebtesten Gratiserweiterungen des Spiels. Anbau und Ernte werden damit im Gegensatz zum Hauptspiel wie im tatsächlichen Landwirtschaftsleben von simulierten Jahreszeiten und vielen weiteren Umwelteinflüssen abhängig gemacht. Für die neue Version musste das Team nicht nur viele Elemente der Mod durch die neue Grafik- und Skriptengine des Landwirschafts-Simulator 19 komplett umschreiben, sondern hat sich besonders darum gekümmert, den Einfluss des Wetters noch genauer zu simulieren. So beeinflusst die Windstärke nun den Trocknungsvorgang vom Gras zum Heu und hat wie die Windrichtung Einfluss auf die Stromgewinnung durch Windturbinen. Außerdem wurden für die neue Version auch die Auswirkungen der Fruchtfolge modelliert, das Unkraut-System überarbeitet und die Aufzucht und Haltung von Tieren deutlich detaillierter gestaltet als im Hauptspiel.

Die Mod für den Landwirtschafts-Simulator 19, der sich seit der Veröffentlichung im November 2018 weltweit bereits mehr als zwei Millionen Mal verkauft hat – davon 500.000 allein in Deutschland, findet ihr ab dem 24. Juli als Download auf www.farming-simulator.com.