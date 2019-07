GG-Rückblick KW 28/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

The Surge 2 ab 44,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 28: Rückblick von Sonntag, 7. Juli, bis Samstag, 13. Juli 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Zu den sechs Videos, die wir in der vergangenen Woche veröffentlicht haben, zählen neben der Viertelstunde zu Fire Emblem – Three Houses auch Test+ und SdK zu Dragon Quest Builders 2, der Test+ zu Sea of Solitude sowie die Plus-Previews zu Grid, The Dark Pictures - Man of Medan und The Surge 2. Außerdem könnt ihr euch im Podcast zum Wochenschluss den ersten Teil des Interviews mit Jan Wagner anhören, der Geschäftsführer von Owned by Gravity ist (Jagged Alliance - Rage!). Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Die Ankündigung der Switch Lite sorgte in den letzten Tagen für die meisten Abrufe sowie zahlreiche Kommentare. Dass neben Keanu Reeves anscheinend weitere sogenannte Stars in Cyberpunk 2077 auftreten interessierte euch ebenso wie die Aussage eines Ex-Paradox-CEOs zur Bezahlung von Third-Party-Studios im Rahmen des Xbox Game Pass. Ebenfalls in der Liste vertreten sind unter anderem Meldungen zu Nintendo Switch Online oder auch zum kommenden Patch für Imperator - Rome. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 14. Juli (wie immer gilt, dass – wenig überraschend – hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Die Themen der User-Artikel behandeln dieses Mal das 24. Update zu Der Herr der Ringe Online und Spiele, die „die Welt nicht verdient“. Im Indie-Check wird euch darüber hinaus das Shoot-em-up Frankie's Revenge vorgestellt, während euch ein weiterer Beitrag jene 15 Spieler etwas näher vorstellt, die derzeit von euch am häufigsten erwartet werden.

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf eine News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnte, aber dennoch hervorgehoben werden sollte, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Turok - Escape from Lost Valley erscheint am 25. Juli

Mit den Turok-Spielen verbinden viele von uns Shooter-Gamplay. Mit Turok - Escape from Lost Valley erscheint nun in Kürze ein Titel, der nichts mit den namhaften Vorgängern gemeinsam hat, handelt es sich doch um ein 2D-Actionadventure. Der Großteil der News-Kommentare besteht aus purer Ablehnung, dabei handelt es sich schlicht um etwas anderes als das Gewohnte/Erwartete.

» Schrödingers Gamer: Gleichzeitig zockend und nicht zockend... «

— TheRaffer am 11. Juli 2019

❺ ⚊ KW 28/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Mitte Juli 2014 testete Rüdiger Steidle in Form eines Abo-Wunschartikels die Early-Access-Version von Planetary Annihilation, die schließlich mit 6.0 bewertet wurde. Veröffentlicht wurden seinerzeit auch zwei User-Artikel, in denen ihr euch ausführlich über den Klassiker Chrono Trigger und das Weltraumspiel Evochron Mercenary informieren könnt.