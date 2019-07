The Division: Bekommt die MMO-Shooter-Serie ein Singleplayer-Spin-off?

Mit The Division (Testnote: 8.5) hat Ubisoft 2016 einen sehr soliden MMO-Shooter abgeliefert, der mit The Division 2 (Testnote: 9.0) dieses Jahr eine sogar noch bessere Fortsetzung bekam. Doch wie wäre es mit einem eigenständigen Ableger der Serie für Einzelspieler?

Diesen Vorschlag hat Tim Spencer, der Level Director von TTGames Limited (einer britischen Tochtergesellschaft von Warner Bros. Interactive Entertainment), kürzlich Julian Gerighty, dem Creative Director von The Division 2, via Twitter unterbreitet. Die Idee ist ein storybasierter Shooter mit bekannten Gameplay-Mechaniken der Serie. Spencer dazu:

Ich liebe die Idee eines storybasierten Einzelspieler-Spin-offs von The Division, die sich auf einen Agenten der Strategic Homeland Division fokussiert, der während des Blackouts nach New York entsandt wird und dann versucht, einen Weg zurück nach Hause zu seiner Familie zu finden. Es wäre wie ein Mix aus The Last of Us und The Division sozusagen. In keiner der Geschichten wurde bisher erforscht, welche Opfer ein Division-Agent bringen muss und was sie psychisch durchmachen. Wenn ich darüber nachdenke, ist es eine ziemlich düstere und epische Angelegenheit. Es ist eine riesige Gelegenheit, unglaubliche Geschichten zu erzählen.