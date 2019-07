Man of Medan: PC-Systemanforderungen + Live-Action-Trailer

PC XOne PS4

Mit The Dark Pictures - Man of Medan (zum Preview) werden Bandai Namco Entertainment und Supermassive Games im kommenden Monat ein neues Horror-Adventure für PC und Konsolen auf den Markt bringen. Anlässlich der nahenden Veröffentlichung wurden nun auch die Systemanforderungen für die PC-Version bekannt gegeben. Diese sehen wie folgt aus:

Mindestanforderungen Empfohlene Hardware Betriebssystem Windows 7 mit 64 Bit Windows 10 mit 64 Bit Prozessor Intel Core i5-3470 | AMD FX-8350 Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 5 160 Grafikkarte Nvidia Geforce GTX 660 | AMD Radeon HD 7870 Nvidia Geforce GTX 1060 | AMD Radeon RX 580 Arbeitsspeicher 8 GB RAM 8 GB RAM Festplatte 80 GB verfügbarer Speicherplatz 80 GB verfügbarer Speicherplatz DirectX Version 11 Version 11 Netzwerk Breitband-Internetverbindung Breitband-Internetverbindung

Man of Medan ist das erste Spiel der im letzten Jahr angekündigten Dark Pictures Anthology und erzählt die Geschichte einer Gruppe von fünf jungen Freunden, die auf einem Tauchausflug ein versunkenes Flugzeugwrack aus dem Zweiten Weltkrieg untersuchen und dabei auf unvorstellbare Schrecken treffen, die am Grund des Ozeans begraben waren. Das Spiel wird ab dem 30. August 2019 für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.