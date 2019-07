Mortal Kombat: Verfilmung mit R-Rating und Fatalities

PC Switch XOne PS4

Die kommenden Neuverfilmung von Mortal Kombat wird mit einem R-Rating in die Kinos kommen, was in etwa der Alterseinstufung „ab 18 Jahren“ der USK hierzulande entspricht. Dies gab der verantwortliche Drehbuchautor Greg Russo kürzlich persönlich über seinen Twitter-Account bekannt. Wie er zudem verriet, werden das erste Mal in einem Mortal-Kombat-Film auch Fatalities auf der großen Leinwand zu sehen sein. „Ich werde euch allerdings nicht verraten, welche das sind“, so Russo. „Ihr werdet also auf den fertigen Film warten müssen.“

Bis der Actionstreifen erscheint, wird aber noch eine Menge Zeit ins Land ziehen. Der unter der Regie von Simon McQuoid von New Line Cinema, Atomic Monster, Broken Road Productions und Warner Bros. produzierte Film befindet sich aktuell in der Vorproduktion und soll erst am 5. März des übernächsten Jahres (2021) in den amerikanischen Kinos durchstarten. Die Dreharbeiten zu dem Film werden im Laufe dieses Jahres mit einem großen Budget in Südaustralien beginnen.

Erst vor wenigen Tagen wurde der erste Darsteller für die Verfilmung bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um niemand geringeren als Joe Taslim, den die Fans unter anderem aus The Raid, Fast & Furious 6, der Netflix-Produktion The Night Comes for Us und der auf den Aufzeichnungen der Kampfsportlegende Bruce Lee basierende Cinemax-TV-Serie Warrior, bekannt ist. Taslim wird in Mortal Kombat die Rolle von Sub-Zero übernehmen.