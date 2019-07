Gears 5: Alle Hinweise auf das Rauchen wurden aus dem Spiel entfernt

PC XOne

Gears 5 ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der Entwickler The Coalition hat in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Organisation Truth Initiative, die sich dem Kampf gegen das Rauchen verschrieben hat, alle Hinweise auf Tabak und das Rauchen im Allgemeinen aus dem kommenden Third-Person-Shooter Gears 5 entfernt. Wie Variety berichtet, hat sich die Truth Initiative an das Unternehmen Turner gewandt, das die Übertragungsrechte für die Gears 5 Pro League besitzt und bat dieses, entsprechende Änderungen im Spiel vorzunehmen. Microsoft erklärte allerdings in einem Statement, dass die endgültige Entscheidung darüber von The Coalition selbst getroffen wurde. Seitens Rod Fergusson, des Leiters des Entwicklerstudios, heißt es zu dem Schritt:

Ich habe die zerstörerischen Auswirkungen des Rauchens selbst aus erster Hand erlebt. Es war mir daher schon immer wichtig, das Rauchen nicht als erzählerisches Mittel zu verwenden, weshalb wir auch bewusst die Wahl getroffen haben, gezieltes hervorheben oder verherrlichen vom Tabak in Gears 5 und in der Zukunft auch in dem gesamten Gears of War-Universum, zu vermeiden.

Das Entfernen aller Verweise auf Tabak in Gears 5 hat dem Bericht zufolge einige Monate an zusätzlicher Arbeit in Anspruch genommen. Robin Koval, der CEO von Truth Initiative, zeigte sich mit dem Resultat der Zusammenarbeit zufrieden. „Wir hoffen, dass diese Entscheidung auch andere Entwickler und Streaming-Tournaments dazu ermutigt, diesem Beispiel zu folgen und die Spielerfahrung mit dem Verzicht auf das Rauchen auf die nächste Stufe zu bringen.“