Luigi’s Mansion 3: Release-Termin durch Amazon enthüllt?

Während Nintendo den Veröffentlichungszeitraum für das kommenden Action-Adventure Luigi's Mansion 3 (im E3-Anspielbericht) noch vage mit dem 4. Quartal dieses Jahres angibt, könnte der mexikanische Arm von Amazon bereits das konkrete Datum verraten haben. Wie Dual Shockers berichtet, wurde dort (vermutlich versehentlich) eine Produktseite mit dem genauen Release-Termin online geschaltet, die allerdings wenig später wieder offline genommen wurde.

Sollten die Angaben korrekt sein, soll das Spiel ab dem 4. Oktober dieses Jahres digital und im Handel erhältlich sein. Ein Blick auf den Kalender verrät, dass es sich dabei um einen Freitag handelt und das ist üblicherweise der Wochentag, an dem Nintendo seine neue Spiele in den Handel bringt. Die Retail-Leaks haben sich in der Vergangenheit schon des Öfteren als richtig erwiesen. Ein Platzhalter ist eher unwahrscheinlich, das Amazon diesen für gewöhnlich mit dem 31. Dezember angibt. Wann Nintendo den Termin offiziell ankündigen will, ist nicht bekannt.