Minecraft Earth: Closed Beta und neuer Trailer zum AR-Ableger

Zum zehnjährigen Jubiläum von Minecraft kündigte Entwickler Mojang einen Augmented-Reality-Ableger namens Minecraft Earth an, mit dem ihr die Klötzchenwelten des Spiels – ähnlich wie in Pokémon Go – auf eurem Smartphone erleben können sollt. Nun wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der euch den Titel genauer vorstellt.

Auf einer Karte, die eure wirkliche Umgebung widerspiegelt, sammelt ihr Rohstoffe und steigt dabei im Level auf. Dank Smartphone-Kamera entsteht die Illusion, dass ihr Gebäude sogar in der echten Welt platzieren und gemeinsam mit Freunden verändern könnt. Per Kamera sollt ihr eure Bauwerke zudem aus der Ego-Perspektive erkunden können.

Außerdem gab Mojang bekannt, dass in den nächsten Wochen ein geschlossener Beta-Test für ausgewählte Spieler stattfinden wird, für den ihr euch auf der offiziellen Homepage anmelden könnt. Minecraft Earth soll noch in diesem Jahr für iOS und Android erscheinen und grundsätzlich kostenlos spielbar sein. Ob Mikrotransaktionen oder ähnliche Monetarisierungsmodelle geplant sind, ist bislang nicht bekannt.