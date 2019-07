Kurzmeldungen: Weitere News der Woche vom 7.7. bis 13.7.2019

PC

Daedalic zeigt neue Spiele auf Wacken Open Air

Bereits am 31. Juli 2019, einen Tag vor offiziellem Beginn des weltgrößten Heavy Metal-Festivals Wacken Open Air, eröffnet auf dem Festgelände zum zweiten Mal nach der Premiere im Vorjahr das „Full Metal Gaming Village” seine Pforten. Dort können sich die rund 85.000 erwarteten Besucher vom Headbangen erholen und beim Gaming etwas abschalten. Mit dabei ist der nur wenige Kilometer entfernt ansässige Publisher Daedalic Entertainment, der mit dem Multiplayer-Echtzeit-Strategiespiel A Year of Rain, dem humorvollen 3D-Puzzlespiel Felix The Reaper und dem taktischen Rollenspiel Iron Danger zu Maus und Tastatur lockt. Alle drei Titel befinden sich aktuell noch in der Entwicklung, für das Wacken-Event wurden jedoch spezielle spielbare Versionen angefertigt. Preise für die Gewinnerteams des 2vs2-Modus von A Year of Rain sollen den Marketing-Auftritt des Hamburger Unternehmens abrunden. (Quelle: Gamesmarkt)

Starcraft: Blizzard veröffentlicht Cartoon-Mod

Starcraft - Remastered Cartooned verwandelt Einheiten, Schlachtfelder und Interface des Echtzeit-Klassikers von 1998 in bunte Comicgrafik. Verantwortlich für das ungewöhnliche Makeover ist das Team Carbot Animations, das in der Vergangenheit bereits Trickfilm-Parodien zu diversen Blizzard-Spielen produzierte. Voraussetzung für die Mod ist die aktuell erhältliche Remastered-Version von Starcraft. Der Skin lässt sich nach Belieben ein- und ausschalten und ist auch in Multiplayer-Partien gegen Spieler, die ohne den Cartoon-Zusatz antreten, spielbar. Und da es bei Blizzard selten etwas umsonst gibt, kostet die Mod im hauseigenen Shop rund zehn Euro. Wie Starcraft - Remastered Cartooned in Bewegung wirkt, seht ihr in diesem Video. (Quelle: Blizzard)

Ragnarok Online: Letzter deutscher Server wird abgestellt

Nach mehr als zwölf Jahren wird der Betreiber Whybe Online den letzten offiziellen deutschen Server des MMORPGs Ragnarok Online am 12. August 2019 abschalten. Der gesamte Service wird an das Unternehmen Innova übertragen, das noch im August Beta-Tests zu einem neuen Revo-Classic-Server starten wird. Mit einer Promotion-Aktion sollen Spieler zu einem Serverwechsel bewegt und für den Wegfall des bisherigen Supports entschädigt werden. Das von Gravity entwickelte Online-Rollenspiel Ragnarok Online konnte seit dem Start im April 2004 trotz der starken Konkurrenz eine relativ konstante Spielerschaft erreichen. (Quelle: Ragnarok Europe)

Software-Verkaufs-Charts Deutschland (1.7. bis 7.7.2019)

PC

1/NEU. Final Fantasy 14 - Shadowbringers

2/1. Anno 1800

3/2. Landwirtschafts-Simulator 19

PS4

1./1. F1 2019 Jubiläums Edition

2./2. Crash Team Racing Nitro-Fueled

Xbox One

1./1. F1 2019 Jubiläums Edition

2./3. Crash Team Racing Nitro-Fueled

Switch

1./1. Super Mario Maker 2

2./2. Super Mario Maker 2 Limited Edition

(Quelle: GfK)

World of Warcraft in der Unreal Engine 4

WoW-Fan Daniel L verwandelt seit 2015 die angestaubte Grafik des Online-Rollenspiels in eine Augenweide in Unreal-Grafik. Mittlerweile haben die Gebiete Dämmerwald, Durotar, Grizzlyhügel, Wald von Elwynn und Westfall ein modernes Makeover verpasst bekommen. Ein zwölfminütiges Video nimmt euch mit auf eine Reise durch die Zonen von World of Warcraft, die leider nicht spielbar sind. (Quelle: YouTube)

Landwirtschafts-Simulator 19 erhält game Sales Award Sonderpreis

Seit dem Start im November 2018 konnte sich der Landwirtschafts-Simulator 19 von Focus Home Interactive ganze 500.000 Mal in Deutschland verkaufen. Dafür gab es nun den Sonderpreis des Verbands der deutschen Games-Branche. Im Rahmen der monatlichen Verleihung der Preise für besonders hohe Verkäufe ging die Platin-Auszeichnung für 200.000 verkaufte Einheiten an das Actionadventure Days Gone, Gold für 100.000 Verkäufe bekam Yoshi’s Crafted World verliehen. (Quelle: game)

Ehemaliger Rockstar-Mitarbeiter: Bully 2 war in der Entwicklung

Mit dem anarchischen Open-World-Actionspiel Bully - Die Ehrenrunde hatte Rockstar Games 2008 keinen großen kommerziellen Erfolg, sah in der Marke aber offensichtlich Potenzial. So behauptet ein ehemaliger Mitarbeiter von Rockstar New England, dass ein Nachfolger namens Bully 2 für PS3 und Xbox 360 in Arbeit war. Dazu veröffentlichte der anonyme Ex-Entwickler vor Kurzem auf Reddit einige Artworks und Details. So sah die Spielmechanik ein neues Klettersystem und etwa das Verstecken vor Verfolgern in einer Mülltonne vor. In einem Streich sollte zudem ein Stolperdraht zum Einsatz kommen, der auf einer Lasso-Mechanik aus Red Dead Redemption basierte. Rockstar hat nie eine Fortsetzung von Bully angekündigt. (Quelle: Reddit)