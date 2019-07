Final Fantasy 7 Remake: Microsoft enthüllt versehentlich Xbox-Datum

PS4

Microsoft hat offenbar versehentlich nicht nur eine Xbox-One-Umsetzung des kommenden Remakes von Final Fantasy 7 (im E3-Anspielbericht) bestätigt, sondern auch gleich das Release-Datum verraten. So war auf der deutschen Facebook-Seite Xbox DACH kurzzeitig ein Video zum Spiel zu sehen, in dem die Xbox-One-Fassung gezeigt wurde, die laut dem Clip am 3. März und somit zeitgleich mit der Playstation-Version digital und im Handel verfügbar sein wird.

Zwar hat Square Enix nie behauptet, dass das Final Fantasy 7 Remake ein PS4-Exklusivtitel sein wird, eine offizielle Ankündigung gab es bisher jedoch nur für die Sony-Konsole. Maxi Gräff, Marketing Communications und Social Lead bei Xbox Deutschland, hat sich in einem Tweet zu Wort gemeldet. Dazu heißt es: „Hey. Das war ein interner Fehler seitens unseres Teams. Wir haben das Video sofort wieder entfernt. Sorry, keine Ankündigung von unserer Seite aus. Wir entschuldigen uns vielmals.“ Wann Microsoft das Ganze offiziell verkündet bleibt somit abzuwarten. Ob es auch einen zeitgleichen Release des Spiels für den PC geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Sobald es etwas Neues gibt, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.