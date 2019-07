The Elder Scrolls 5 - Skyrim ab 14,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Heute schon gegrindet? Bei der Arbeit, im Haushalt oder in eurem aktuellen Lieblingsspiel? „Wat mutt, dat mutt“, sagen wir Norddeutschen dazu. Den Nachtfischer beunruhigt diese Einstellung. Weitere Themen: Die zwei Arten von Mini-Games, faszinierende Motivationslöcher in Red Dead Redemption 2, das Auslaufmodell Spieletest und ein nostalgischer Werbeblock von Nintendo.

Die heile Arbeitswelt des Grinds

ludokultur.de am 9.7.2019, von Fabian Fischer

„Wenn der berüchtigte 'Grind' übernimmt, geht es nicht mehr um Kompetenz und Spielverständnis, sondern schlicht die investierte Lebenszeit.“ Wahre Worte von Fabian Fischer, die wohl jeder Spieler unterschreiben kann. Und doch machen wir das Arbeiten in Spielen mit: „Mach deinen Job und du bekommst deine Belohnung sowie ausgiebige Wertschätzung deiner Kompetenz.“ Sei es als Spielelement in AAA-Titeln oder gleich in komplett auf Grind ausgelegten Casual-Games. Fischer philosophiert: Spiegel unserer Gesellschaft? Muss das sein? Darf das sein?

Mini-Games: Die Spiele im Spiel

playerone.com am 27.6.2019, von adrianodadamo

„Viele Spiele haben Systeme, welche Mini-Spielen ähneln oder ähnliche Züge aufweisen. Systeme sind immer Teil einer größeren Sache. Sei es Teil einer Quest oder bestimmter Skills eines Charakters. Mini-Games sind ein eigenständiges System, welche unabhängig vom Rest des Spieles stattfinden.“ Nachdem das geklärt ist, findet der Autor einige Beispiele wie etwa das Kartenspiel Gwent in The Witcher 3 oder die Arcades in den Yakuza-Spielen. „Mini-Spiele [...] sind in den meisten Fällen nur ein Filler-Medium, welches Spieler neben der Hauptquest machen können“, und sollen vornehmlich in den Sandbox-Spielen für zusätzliche Abwechslung sorgen sowie die Lebendigkeit der Welt unterstreichen.

Ein Motivationsloch in Red Dead Redemption 2 – ein faszinierendes

swagkultur.fail am 3.7.2019

Red Dead Redemption 2, Spiel der unbegrenzten Möglichkeiten. Pokern, angeln, wilde Beeren pflücken, Lager ausbauen, seinen Hut verlieren, seinen Hut wieder aufsetzen... „Doch letztlich läuft es meist nur aufs Reiten und Schießen hinaus und dieses aufs Reiten und Schießen beschränkte Grundspiel ringt mir nach kurzer Zeit nur noch Gähner ab. Auch das kann natürlich Spaß machen, aber nicht wenn auf jede getätigte Eingabe eine durchinszenierte Animation folgt, die man abwarten muss. Alleine das Anbinden, Füttern, Führen, Besänftigen, etc. des Pferdes erfordert sehr viel Geduld, doch das überträgt sich auf sämtliche Aspekte des Spiels. Es ist träge und überladen.“ Und obwohl sich in Rockstars Open-World-Hit scheinbar alles ums Pferd dreht und einem ständig Steine in den Weg geworfen werden, ist der/die Autor/in von Story-Sog, Gerechtigkeitsfrage und Paradigmenwechsel irgendwie fasziniert.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Auslaufmodell Spieletest?“

gamersglobal.de am 28.12.2009, von Roland Austinat

Erst diese Woche wurde im und unter dem MoMoCa über die Notwendigkeit von Spieletests diskutiert – mal wieder. Roland Austinat kann seit mindestens zehn Jahren auf Wertungen verzichten und erklärt in dieser Kolumne warum. „Spieletests und -wertungen sind seit den 80er Jahren eng miteinander verzahnt. Das war damals sinnvoll, denn damals erschienen weit weniger viele Titel pro Monat, bei denen es sich oft um richtig miese Gurken handelte. Sinnvoll war da auch ein Zehner- oder Hundertersystem, um ein Spiel einzuordnen und ein deutliches 'Finger weg!', 'Durchschnitt' oder 'Super!' zu verkünden. [...] Und wo früher zumindest ein Wertungsbereich von etwa 40 bis 90 Prozent ausgenutzt wurde, herrscht heute vielerorts die Denke 'Nur 75 Prozent? Das kann ja nichts taugen!'“

Fundstück: Lieblingsquest in Skyrim

textualien.com am 20.6.2019, von Andi Dittmann

Andi Dittmann holt immer wieder mal das mittlerweile acht Jahre alte The Elder Scrolls - Skyrim aus dem Spieleregal hervor. Dort kann er zwar etwas mit der „Hauptstory anfangen, über die ja (wie bei so ziemlich jedem Bethesda-Spiel) viel gelästert wird. Aber natürlich sind die vielen kleineren Quests um Längen besser und spannender. Eine meiner Lieblingsquests (oder vielmehr Questreihen) ist die Abgeschworenen-Verschwörung in der Stadt Markath.“ Für alle, die das Spiel nicht kennen, schildert er den Questverlauf plastisch, Skyrim-Fans werden ihm vermutlich beipflichten, wenn er folgende Zeilen schreibt: „Ich mag an der Geschichte, dass sie mich herausfordert, dass sie mich manipuliert, dass sie mir keinen einfachen Lösungsweg spendiert, dass sie mir kein richtig gutes Ende schenkt.“

Im Video: Deutsche Nintendo-Werbung der Neunziger

Gerade noch kokettierten Christoph und Jörg im Podcast damit, dass sie zu häufig Nintendo erwähnen, jetzt – nach dem Switch-Lite-Highlight dieser Woche – wird sogar ein Nintendo-Werbeblock auf GamersGlobal geschaltet! Mehr als 13 Minuten flippige Nintendo-Werbung der Neunziger mit Super Mario Kart, Zelda, Mario Paint, Super Mario Land 2, Game Boy Camera und vielen mehr. I want it all!

