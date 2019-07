Epic Store: Torchlight ab sofort gratis - nächstes Spiel bekannt

PC 360 XOne Linux MacOS

Torchlight ab 2,99 € bei Amazon.de kaufen.

Im Epic Game Store könnt ihr ab sofort und noch bis zum 18. Juli das Action-RPG Torchlight (Testnote: 8.0) von Runic Games gratis eurer Spielebibliothek hinzufügen. Das Spiel dreht sich um die namensgebende Stadt, die auf einer ressourcenreichen Stelle voller kostbarer Ember-Adern gegründet wurde. Das mysteriöse Erz, das die Macht besitzt, jeden zu verzaubern oder zu verderben, der es berührt, hat allerdings auch die Aufmerksamkeit verdorbener Kreaturen auf sich gezogen, die in Legionen aus den Tunneln und Höhlen unterhalb der Stadt strömen.

Ihr schlüpft in die Rolle eines der drei vorgefertigten Helden und wagt euch als magiebegabter Alchemist, nahkampfstarker Zerstörer oder Bogen-versierter Bezwinger in das schier endlose und zufallsgenerierte unterirdische Labyrinth unter Torchlight, um eure Enclave und vielleicht sogar die gesamte Welt vor der Zerstörung zu retten. Im Verlauf des Spiels sammelt ihr in bester Diablo-Manier zahlreiche Beute, steigt im Level auf und entdeckt neue Rüstungen- und Waffen, mit denen ihr euch noch tiefer in die Bergwerke und Katakomben vorwagen könnt.

Mit der Veröffentlichung der Gratisversion hat Epic auch das nächste Spiel bekannt gegeben, das kostenlos verfügbar sein wird. Dabei handelt es sich um den Puzzle-Platformer Limbo (Testnote: 8.5) von Playdead. Der Titel wird ab dem 18. Juli zum Download angeboten.