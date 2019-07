Age of Wonders 3 für kurze Zeit gratis auf Steam zu haben

PC Linux MacOS

Auf Steam könnt ihr ab sofort und noch bis zum 15. Juli, um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) das Rundenstrategiespiel Age of Wonders 3 (Testnote: 8.5) von Triumph Studios kostenlos für eure Spielebibliothek sichern. Verschenkt wird nur das Hauptspiel. Die dazugehörigen Erweiterungen Eternal Lords (Testnote: 8.0) und Golden Realms (Testnote: 8.5) müssen separat erworben werden, sind allerdings aktuell bei Steam um die Hälfte im Preis reduziert.

In Age of Wonders 3 schlüpft ihr in die Rolle eines Herrschers und erkundet eine reichhaltige Fantasy-Welt, in der ihr mit Hilfe von Taktik, Magie und Diplomatie euer eigenes Reich ausbaut. Das Spiel bietet zwei Kampagnen mit jeweils acht Missionen, die sich um einen epischen Konflikt zwischen den Hochelfen und den Menschen drehen. Darüber hinaus wird ein Online-Multiplayer-Modus gegen bis zu sieben andere Spieler geboten. Mit dem mitgelieferten Karten-Zufallsgenerator lassen sich zudem immer wieder neue Szenarien erstellen.