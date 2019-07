Nintendo Switch Pro: Keine Ankündigung in diesem Jahr geplant

Switch

Nach vorangegangenen Gerüchten kündigte Nintendo gestern mit Switch Lite die neue abgespeckte und kleinere Variante seiner Hybrid-Konsole Nintendo Switch an. In den Gerüchten war allerdings davon die Rede, dass die Japaner neben der Lite-Version noch an einer Pro Edition werkeln, die leistungstechnisch deutlich über dem Standardgerät liegen soll. Doch wo bleibt die dazugehörige Ankündigung? Mit dieser solltet ihr in nächster Zeit nicht rechnen, wie Doug Bowser, der Präsident von Nintendo of America in einem Interview CNet klarstellte.

Laut Bowser werde die Switch Lite die einzige neue Nintendo-Konsole in diesem Jahr sein. Die Existenz der Pro-Variante wurde damit zwar nicht direkt bestätigt, die Formulierung lässt aber vermuten, dass das Gerät irgendwann 2020 vorgestellt werden könnte. Vielleicht auf der E3?