Psychonauts 2 erscheint nicht mehr dieses Jahr

PC XOne PS4 Linux MacOS

Psychonauts 2 ab 8,19 € bei Green Man Gaming kaufen.

Eigentlich sollte das kommende Action-Adventure Psychonauts 2 noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, wie der verantwortliche Entwickler Double Fine Productions jetzt allerdings via Update auf Fig verkündete, wird die Veröffentlichung erst im kommenden Jahr erfolgen. In dem Beitrag heißt es seitens des Studio-Gründers und Game Directors Tim Schafer dazu:

Wir peilen jetzt das nächste Jahr für den Release an. Wir wissen, dass es immer etwas enttäuschend ist, wenn man ein wenig länger warten muss, aber wir wissen auch, dass ihr ein toller und unterstützender Haufen seid und dass ihr, wie wir, wollt, dass das Spiel so gut wie möglich wird. Wir hoffen also, dass ihr das versteht!

In dem Beitrag bestätigen die Entwickler noch einmal, dass der Titel trotz der kürzlichen Übernahme des Studios durch Microsoft, weiterhin auch wie versprochen für die PS4 erscheinen wird. Wann genau Psychonauts 2 nächstes Jahr in den Verkauf geht, ist noch nicht bekannt. Am 20. August dieses Jahres wird Double Fine gemeinsam mit Bandai Namco zunächst das im März angekündigte Roguelike-RPG Rad für PC, Xbox One, PS4 und die Switch veröffentlichen.