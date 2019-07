Herr der Ringe: Amazon Game Studios kündigt Free-to-play-MMO an

Amazon arbeitet neben einer TV-Serie zu The Lord of the Rings auch an einem neuen Free-to-play-MMORPG zu dem Franchise. Wie Amazon Game Studios bekannt gab, wird das Online-Rollenspiel, das in Zusammenarbeit mit Leyou Technologies Holdings Limited und Middle-Earth Enterprises entsteht, separat von der bei Amazon Original TV entwickelten TV-Serie existieren. Die Veröffentlichung ist für den PC und nicht näher genannte Konsolen geplant. Ein Release-Termin und der finale Name des Spiels sollen zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt werden.

Das Spiel basiert auf der Bücher-Trilogie von J. R. R. Tolkien. Die Entwickler versprechen den Fans ein „immersives Spielerlebnis“, wenn sie die riesige Welt des britischen Schriftstellers erkunden. Seitens Amazon Game Studios Vice President Christoph Hartmann heißt es dazu:

Wir sind bestrebt, unseren Kunden Spiele von höchster Qualität zu liefern, sowohl mit unseren eigenen Marken, als auch mit beliebten Kulturpfeilern wie Der Herr der Ringe. Tolkiens Mittelerde ist eine der reichhaltigsten fiktiven Welten der Geschichte und bietet unserem Team erfahrener MMO-Entwickler - aus demselben Studio, in dem auch New World entsteht - enorme Möglichkeiten beim Spielen und Gestalten. Wir haben ein starkes Führungsteam, das dieses neue Projekt leitet und wir erweitern unser Team stetig, um diese unglaubliche Erfahrung zu erschaffen.

Während die Entwicklung von Amazon und Leyou getragen wird, wird sich Amazon um den weltweiten Vertrieb des Titels kümmern - bis auf China, wo Leyou diese Rolle übernehmen wird. „Um Mittelerde zum Leben zu erwecken, braucht man die besten Partner und Amazons Leidenschaft, wenn es um den Kunden, oder die Technologie geht, sowie ihre talentierten Teams, machen sie zum idealen Mitentwickler und Publisher“, so Leyou-CEO Alex Xu. „Wir glauben, dass unsere gemeinsamen Ressourcen und Fachkenntnisse in einem schönen und fesselnden Spiel resultieren, das die Kunden über Jahre hinweg lieben und spielen werden.“