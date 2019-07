Cuphead: Netflix-Serie geplant

PC Switch XOne MacOS

Der Streamingdienst-Riese Netflix gab Arbeiten an einer Serie zum 2017 erschienenen Platformer Cuphead (Testnote: 8.5) bekannt. Die The Cuphead Show betitelte Adaption entsteht in Zusammenarbeit mit King Features, einem 1914 gegründeten US-amerikanischen Printmedien-Unternehmen, das auf den weltweiten Vertrieb von Comic-Serien, Zeitungskolumnen, Cartoons, Rätsel und Spielen spezialisiert ist und derzeit rund 5000 Zeitungen und Zeitschriften bedient.

Die beiden Cuphead-Erfinder und Brüder Chad und Jared Moldenhauer vom Entwicklerstudio MDHR werden derweil als ausführende Produzenten an der Seite von C.J. Kettler (Carmen Sandiego) von King Features, sowie Dave Wasson (Mickey Mouse Shorts, Space Jam) und Cosmo Segurson (Rocko’s Modern Life - Static Cling, Pig Goat Banana Cricket) beim Projekt fungieren.

Cuphead wurde 2017 für Windows und die Xbox One veröffentlicht. 2018 folgte die Umsetzung für Mac. Im April dieses Jahres wurde zudem eine Switch-Version auf den Markt gebracht. Laut Hollywood-Reporter verkaufte sich das Spiel inzwischen weltweit mehr als vier Millionen Mal.