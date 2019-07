Wasteland 3: Entwickler über Spielzeit und Post-Launch-Support

PC XOne PS4 Linux MacOS

Brian Fargo, der Leiter von inXile Entertainment und Game Director Tim Campbell haben in einem interview mit WCCFTech über das kommende postapokalyptische Rollenspiel Wasteland 3 gesprochen und dabei mehr zur Spielzeit und den Plänen nach dem Release verraten. Auf die Spielzeit angesprochen, gab Campbell an, dass man rund 50 Stunden an Spielzeit anpeilt. Generell seien solche Dinge aber schwer vorherzusagen, vor allem in einem Spiel, in dem man so viele verschiedene Entscheidungen treffen und so unterschiedliche Wege einschlagen kann:

Es gibt immer kürzere Spielstile und auch Möglichkeiten, sich länger mit dem Spiel zu beschäftigen. Wir peilen also die goldene Mitte an und von da an kann die Spielerfahrung kürzer oder länger ausfallen. Ich glaube wir haben für Wasteland 2 die gleiche Spielzeit gewählt und es wurde am Ende länger.

In Bezug auf die Unterstützung des Titels nach der Veröffentlichung gab Campbell an, dass man den Titel nach dem Launch nicht nur mit Patches und Updates, sondern auch neuen Inhalten, neuen Levels, zusätzlichen Geschichten, Waffen und ähnlichen Dingen versorgen will:

Wir werden mehr konkrete Infos zu den DLC-Plänen später im Jahr veröffentlichen. Aber ich kann sagen, eines der schönen Dinge, von einem unabhängigen Entwickler zu einem von Microsoft unterstützten Studio zu werden, ist, dass wir nun in der Lage sind, weit über den Horizont hinaus zu planen und zwar auf eine Weise, wie wir es als unabhängiges Studio, das vom Projekt zu Projekt ging, nur um alles am Laufen zu halten, nicht unbedingt hätten planen können. Und in diesem Fall beabsichtigen wir Wasteland 3 für eine sehr lange Zeit zu unterstützen.

Laut Brian Fargo plane das Entwicklerteam das Rollenspiel für die nächsten zehn Jahre aktiv mit Inhalten zu versorgen. „Das ist unser Fallout“, so der Studioleiter.