Turok - Escape from Lost Valley erscheint am 25. Juli

PC

Bereits am 25. Juli 2019 wird mit Turok - Escape from Lost Valley erstmalig seit 2008 ein neues Spiel aus dem Turok-Universum via Steam veröffentlicht. Wer jetzt jedoch an brutale Ego-Shooter denkt, für die die bisherigen Spiele eher bekannt sind, wird schnell eines Besseren belehrt. Bei Turok - Escape from Lost Valley handelt es sich nämlich um ein isometrisches 2D-Actionadventure mit einer bunten und comichaften Darstellung im Chibi-Look.

Der Entwickler Pillow Pig Games gehörte mit diesem Titel zu den sechs Finalisten der Universal GameDev Challenge 2018. Hierbei handelte es sich um einen Wettbewerb des Publishers Universal Studios Interactive Entertainment mit der Vorlage, zu den hauseigenen Lizenzen ein Videospiel zu konzipieren. Obwohl Turok - Escape from Lost Valley dabei nicht den ersten Platz belegte, bekam das Studio ebenfalls den Auftrag, das Spiel fertig zu entwickeln. Gewinner war indes Gbangas Voltron - Cubes of Olkarion.

Inhaltlich orientiert sich Turok - Escape from Lost Valley an den Comic-Vorlagen aus den 50er Jahren. Die kolumbianischen Ureinwohner Turok und dessen Bruder Andar finden sich in einem mysteriösen Tal wieder, in dem es vor Dinosauriern und anderen monströsen Kreaturen nur so wimmelt und aus dem sie versuchen zu entkommen. Abschließend haben wir einen ersten Gameplay-Trailer eingebettet.