Preis im PSN-Store: 14,99 Euro

In einem Satz: Ein VR-Märchen für einen kurzen, entspannten Abend.

Fast zwei Jahre nach dem Release auf Steam ist das VR-Märchennun seit wenigen Wochen auch auf der PSVR spielbar. Darin geht es um einen Vogel, der aus Versehen den Mond verschluckt, woraufhin ein tobender Sturm aufzieht, der den Piepmatz in weite Ferne trägt. Aus der Vogelperspektive sollt ihr dem Federvieh nun nach Hause helfen, indem ihr ausschließlich mit der Umgebung und der Umwelt agiert. Wie viel Spaß das macht und ob sich der Kauf auch ohne Sonys VR-Brille lohnt, verraten wir euch im neuesten PSN-Check.Den Heimweg des kleinen Vögelchens durchlaufen wir in insgesamt fünf kleinen Welten. Jedes dieser Kapitel wird durch eine Art Lotusblüte dargestellt, die sich öffnet, wenn wir diese auswählen. Innerhalb der jeweiligen Blüten-Welten erwarten uns fünf kleine Aufgaben, die immer gleich ablaufen, während der Reise an Komplexität zunehmen, aber nie wirklich schwer werden. Jedes Mal müssen wir eine Melodie nachspielen, die uns vorgesungen wird. Ein wenig wie in dem alten Spiel Senso, wer es denn noch kennt.Außerdem vervollständigen wir ein Sternenbild, indem wir die Himmelskörper wieder an den vorgegebenen Platz schieben. Gerade in der virtuellen Realität ist das sehr angenehm und geht leicht von der Hand. Luna hat auch einen 2D-Modus ohne VR, hier fällt aber das Drehen der Bilder und das Verschieben der Sterne nicht so angenehm intuitiv aus.Auch die Sternengebilde werden komplexer, zum Beispiel durch verschiedene Farben der Sterne, die dann nur an bestimmte Stellen passen. Nachdem alle Leuchtpunkte richtig aufgereiht sind, erscheint eine dadurch symbolisierte Pflanze. Haben wir die ersten vier Aufgaben gemeistert, geht es in einer letzten Aufgabe immer darum, mit den aktivierten Pflanzen ein kleines Diorama zu bestücken.Ihr werdet es vielleicht merken – sonderlich fordernd oder gar actionreich präsentiert sich Luna gewisses nicht. Stattdessen fühlt es sich vom Spieltempo eher wie ein Walking Simulator an – nur eben ohne das Walking. Das ändert jedoch nicht, dass ich eine rührende Geschichte erlebt und mich dabei gut unterhalten gefühlt habe.Luna ist ein sehr kurzweiliges Playstation VR Kleinod. Die Spielmechaniken sind eingänglich, und die Geschichte ist wunderschön und sogar kindgerecht erzählt. Die Aufgaben waren stets eher eine Untermalung der Geschichte als wirklich herausfordernd. Nach etwas mehr als einer Stunde war die Geschichte jedoch auch schon vorbei.