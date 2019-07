Grid: Neuer Racer von Codemasters erscheint etwas später

PC XOne PS4

Im Zuge der diesjährigen E3 in Los Angeles haben die britischen Rennspiel-Spezialisten von Codemasters mit Grid einen neuen Teil der bekannten Spielserie vorgestellt, der am 13. September dieses Jahres auf den Markt hätte kommen sollen. Diesen Termin wird man allerdings nicht halten können, wie das Studio jetzt mitteilte. Stattdessen wird der Titel nun am 10. Oktober, also vier Wochen später, als geplant, für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.

Konkrete Gründe für die Verschiebung nannte der Spielehersteller zwar nicht, es dürfte sich hierbei aber um den obligatorischen letzten Schliff handeln, den das Team wohl noch etwas länger betreiben möchte. Die Ankündigung der Verschiebung erfolgte durch einen Trailer, den ihr bereits von der ursprünglichen E3-Präsentation kennt, nur eben mit einem neuen Datum: