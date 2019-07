PC

Als Kampfroboter Frankie schlagt ihr eine Alieninvasion nieder.

Es geht auch mal ohne Story!

Mit Musik geht alles besser. Der Disco-Bot betäubt eure Feinde.

Abwechslungsreiche Missionen

Frankie lässt sich aus Schrott zusammenbauen und modifizieren.

Tolle Präsentation

Eine Sau wird zwar nicht durch’s Dorf getrieben, dafür aber ein Wagen durch ein Bergwerk.

Fazit

Koop-Action Spiel

1 bis 4 Spieler

Für Fortgeschrittene

14,99 Euro bei Steam

In einem Satz: Early-Access-Roboter-Kampfaction im Comic-Look

Böse Alien-Roboter greifen inunseren wunderschönen Heimatplaneten an. Was machen wir jetzt nur? Wir haben einen Kühlschrank, einen Rasenmäher und eine Kettensäge. Bauen wir uns doch einfach einen eigenen Kampfroboter und schlagen die fiesen Eindringlinge in die Flucht. Wie genau das geht, erfahrt ihr in unserem Indie-Check.Zur Story von Frankie’s Revenge gibt es nichts weiter als die einleitenden Worte zu sagen, da es schlicht und ergreifend keine Geschichte gibt. Ausgehend von der simplen Prämisse einer Alien-Invasion, entpuppt sich der Titel jedoch spielmechanisch als ein zwar einfaches, aber dennoch spaßiges Indie-Spiel.In der Draufsicht steuert ihr Frankie durch Einzelmissionen und mäht die feindlichen Invasoren mit allerlei abstrusen Waffen nieder, die ihr im Laufe des Spiels freischalten könnt. Dazu gehören neben Baseballschlägern, Kettensägen und Küchenmessern auch Ballwurfmaschinen. Auch den restlichen Körper eures fiesen Kampfroboters baut ihr aus freischaltbaren Schrottteilen zusammen, die Einfluss auf die Beweglichkeit, die Lebensenergie und Spezialfähigkeiten haben. Sehr nützlich ist beispielsweise ein Disco-Kugel-Kopf, der per Knopfdruck nahe Gegner mit Disco-Musik betört und kampfunfähig macht.Neben dem obligatorischen Abschlachten böser Alien-Roboter gibt es noch reichlich Weiteres zu tun. Ihr hackt Terminals per Mini-Spiel, sprengt Durchgänge frei, begleitet einen Frachtzug, den ihr mit Kohlen anheizt und besiegt Bossgegner, die durchaus fordernd sind. Überhaupt ist Frankie's Revenge kein einfaches Spiel. Schon auf dem untersten Schwierigkeitsgrad kann es stressig werden, vor allem dann, wenn ihr euch beispielsweise gleichzeitig darum kümmern müsst, einen Tank zu zerstören und ständig respawnende Gegnerwellen abzuwehren.Am Ende einer Mission müsst ihr auch noch aus dem Level entkommen, indem ihr eine Fluchtrakete anfordert und diese hackt, während euch weiterhin Aliens auf die Nerven gehen. Gelingt euch das nicht, gilt die Mission als gescheitert. Eine fragwürdige Designentscheidung, die mich zuweilen frustriert hat.Ihr müsst das aber nicht alles alleine bewältigen, sondern könnt im Koop mit bis zu vier Spielern den Kampf aufnehmen. Das sollte theoretisch das ansonsten notwendige Multitasking einfacher machen. Sicher sagen kann ich es aber nicht – es ist mir nicht gelungen, über die Online-Funktion weitere Mitspieler zu finden.Optisch ist Frankie's Revenge wirklich sehr ansprechend. Die stilsichere und sehr detailverliebte Grafik im Comic-Look überzeugt ebenso wie die schönen Animationen bei Explosionen, oder wenn feindliche Roboter in ihre Einzelteile zerfallen. Es ist eine wahre Freude, bei absolut stabiler Framerate durch die abwechslungsreichen Level zu streifen.Mal bewegt ihr euch durch ein Bergwerk, dann seid ihr in einer urbanen Umgebung unterwegs, oder ihr macht einen Abstecher auf eine tropische Insel. Unbedingt erwähnenswert ist auch der tolle Soundtrack, der Kopfhörer schon beinahe zur Pflicht werden lässt.Ich bin ein wenig zwiegespalten, wenn es darum geht, eine Empfehlung zum jetzigen Zeitpunkt auszusprechen. Auf der Haben-Seite sehe ich das spaßige Gameplay, die tolle Präsentation und die überall spürbare Kreativität der Entwickler. Allerdings finde ich die Schwierigkeitsgrade für Solospieler unbalanciert, und gleichzeitig ist es kaum möglich, Mitspieler zu finden, die genau dieses Problem beseitigen würden.Der Umfang des Spiels ist aktuell ebenfalls noch ein wenig dürftig. Es gibt zwei Kampagnen mit insgesamt zwölf Levels und einem Boss. Es ist allerdings noch eine dritte Kampagne geplant, die mindestens 18 weitere Levels sowie weitere Bosse bereitstellen soll.Frankie's Revenge ist im Grunde ein Rohdiamant, dem noch der Feinschliff und ein paar Inhalte fehlen. Aber weil es sich um einen Early-Access-Titel handelt, besteht durchaus die Chance, dass daraus noch ein funkelnder Edelstein wird.