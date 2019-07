Gears 5: Erste neue Map „District“ im Video

PC XOne

The Coalition hat in einem neuen, rund eineinhalb Minuten kurzen Flythrough die erste Multiplayer-Karte „District“ für seinen kommenden Third-Person-Shooter Gears 5 vorgestellt. Die weitläufige Karte enthält verschiedene Sehenswürdigkeiten und Attraktionen, darunter ein Kino und eine Spielhalle und wurde offenbar zur Feier des 20. Siedler-Jahrestags geschmückt. Die vielen großen und kleinen Straßen bietet dabei zahlreiche Deckungsmöglichkeiten, von denen ihr während den hitzigen Multiplayer-Gefechten profitieren könnt.

Die Teilnehmer des in Kürze stattfindenden ersten Tech-Tests werden bald die Möglichkeit haben, die Karte selbst zu erkunden. Die Testphase findet in der kommenden Woche statt. Das Vorstellungsvideo zu „District“ könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die finale Version von Gears 5 wird ab dem 10. September für PC und die Xbox One erhältlich sein.