Auch nach sieben Jahren schafft es Christoph, Jörg hin und wieder noch zu überraschen. Etwa in diesem Podcast, als er von einem User auf ein Hobby abseits von Videospielen angesprochen wird.

Auch wenn Christoph und Jörg in den letzten Tagen nicht sehr viel gespielt haben beziehungsweise noch nicht ausführlich darüber sprechen dürfen, ist auch der neue Montagmorgen-Podcast wieder bis oben hin mit Themen gefüllt. Unter anderem unterhalten sich die beiden GG-Redakteure über vergangene und noch anstehende Kinobesuche und was euch in den kommenden Tagen auf GamersGlobal erwartet. Zum Abschluss beantworten sie außerdem einmal mehr sehr ausführlich (das gilt sogar ausnahmsweise für Christoph) eure Userfragen.

Alle Themen in der Übersicht:

00:38 Christoph steigt gleich ein und freut sich über das Wetter

01:57 Jörg hat die dritte Staffel Stranger Things gesehen (garantiert ohne Spoiler!)...

gesehen (garantiert ohne Spoiler!)... 03:20 ... und Fire Emblem - Three Houses gespielt

gespielt 04:36 Christoph hat Aladdin gesehen und vergleicht mit der Vorlage

06:05 Es folgt ein Doppel-Minirant über die Bildqualität und andere Kinobesucher

08:27 Jörg fällt ein, dass er noch John Wick 3 sehen wollte

sehen wollte 09:58 Die GG-Woche in der Vorschau: Es gibt Previews zu Grid und Man of Medan , Tests zu Sea of Solitude und Dragon Quest Builders 2 . Zu Letzterem kommt auch eine Stunde der Kritiker. Außerdem dürft ihr euch auf eine Viertelstunde zu Fire Emblem - Three Houses freuen. Ein neues Jörgspielt steht ebenfalls an.

und , Tests zu und . Zu Letzterem kommt auch eine Stunde der Kritiker. Außerdem dürft ihr euch auf eine Viertelstunde zu freuen. Ein neues steht ebenfalls an. 14:11 Die Sonntagsfrage im Recap: Zu welcher Spielereihe wünscht ihr euch einen Videorückblick?

16:42 hotzenrockz hakt nach: Keine ausführlichen Tests mehr auf GamersGlobal?

hakt nach: Keine ausführlichen Tests mehr auf GamersGlobal? 20:34 ADbar fragt, wie viele Leute sich bei GG bewerben

fragt, wie viele Leute sich bei GG bewerben 21:05 zfpru möchte wissen, welche Stellenportale wir für Ausschreibungen nutzen

möchte wissen, welche Stellenportale wir für Ausschreibungen nutzen 21:34 Green Yoshi wünscht sich ein User-Abendessen zur Gamescom

wünscht sich ein User-Abendessen zur Gamescom 22:21 Danywilde erkundigt sich nach einer Grillmedaille, was wir dazu nutzen, euch unsere Meinung zum Beyond-Beat-Burger mitzuteilen

erkundigt sich nach einer Grillmedaille, was wir dazu nutzen, euch unsere Meinung zum Beyond-Beat-Burger mitzuteilen 24:03 Claus hat tief gegraben und eine Doppelwette von Christoph und Jörg ausfindig gemacht – haben die beiden ihre Schulden beglichen?

hat tief gegraben und eine Doppelwette von Christoph und Jörg ausfindig gemacht – haben die beiden ihre Schulden beglichen? 25:48 Danywilde hat eine Anregung für ein neues Crowdfunding

hat eine Anregung für ein neues Crowdfunding 26:34 COFzDeep fragt Christoph zu seinem Achterbahn-Hobby aus, es folgt ein Monolog voller Leidenschaft

fragt Christoph zu seinem Achterbahn-Hobby aus, es folgt ein Monolog voller Leidenschaft 31:23 Hannes Herrmann möchte von Christoph wissen, welche Tipps er seinem Nachfolger mitgeben würde

möchte von Christoph wissen, welche Tipps er seinem Nachfolger mitgeben würde 34:05 Wir sind am Ende

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch oberhalb dieser News als MP3 herunterladen oder anhören. Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!