From Software an Zusammenarbeit mit Guillermo Del Toro interessiert

From Software, das japanische Entwicklerstudio hinter der Souls-Serie, würde gerne mit dem mexikanischen Autor und Filmemacher Guillermo del Toro zusammenarbeiten. Dies gab der verantwortliche Producer Masanori Takeuchi im Zuge eines Interviews mit IGN.com bekannt. del Toro ist unter anderem für Filme, wie Hellboy, Pans Labyrinth und Pacific Rim bekannt.

Vor allem Letzterer hat bei Takeuchi, der aktuell an einem Remake von Metal Wolf Chaos arbeitet, einen Eindruck hinterlassen. „Del Toro hat natürlich bei Pacific Rim Regie geführt, und ich bin wirklich ein großer Fan der Filme“, gestand der Macher und lobte, wie gut der Hollywood-Regisseur den Ansatz japanischer Kinderroboter-Anime-Serien in ein Erwachsenes Szenario übertragen hat. „Wir arbeiten ja aktuell an Metal Wolf Chaos und wir mögen auch Roboter und Mechs. Wir glauben eine Zusammenarbeit würde hier Spaß machen“, so Takeuchi.

Zuvor hat From Software mit George R.R. Martin, dem Autor hinter der Fantasy-Romanreihe Das Lied von Eis und Feuer (Game of Thrones) am kommenden Action-Rollenspiel Elden Ring zusammengearbeitet. Ob del Toro mit seinem vollen Terminkalender Zeit für ein gemeinsames Projekt findet, bleibt abzuwarten. Aktuell ist der Regisseur an diversen Projekte beteiligt, darunter dem Videospiel Death Stranding von Kojima Productions, dem Stop-Motion-Musical-Film Pinocchio und an der Neuverfilmung der düsteren Horrorkomödie The Witches.