GG-Rückblick KW 27/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 27: Rückblick von Sonntag, 30. Juni, bis Samstag, 6. Juli 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Die vergangene Woche startete mit der 308. Ausgabe des MoMoCas, in dem bekanntgegeben wurde, dass Christoph Vent die GamersGlobal-Redaktion nach sieben Jahren verlässt – vor diesem Hintergrund sei auch auf das aktuelle Stellenangebot verwiesen. Auf welche Spiele, Filme, Serien oder sonstiges sich die Mitglieder der Redaktion im Juli freuen, könnt ihr im entsprechenden „Darauf freut sich die Redaktion“-Beitrag nachlesen, zudem singt Mick Schnelle ein Hohelied auf seinen Uralt-PC. Getestet haben wir darüber hinaus die Kampagne von They are Billions. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Für zahlreiche Kommentare (und somit auch Abrufe) sorgten dieses Mal unter anderem die Meldungen zur täglichen Spieleranzahl in Candy Crush sowie die ersten 5G-Tarife der Telekom. Interessiert hat euch zudem die Entdeckung eines Gebietes in Red Dead Online, die Aussagen von Quantic Dreams zum Verzicht der PlayStation-Exklusivität oder auch, dass die Lichtschwerter im kommenden Star Wars-Spiel nach dem Feedback der Fans überarbeitet werden. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 30. Juni (wie immer gilt, dass – wenig überraschend – hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Neue Community-Inhalte wurden in den zurückliegenden Tagen auf vielfältige Weise veröffentlicht. In den entsprechenden Plus-Galerien könnt ihr nachlesen, welche Spiele uns im Juli erwarten und mit welchen Titeln sich unsere User im Juni beschäftigt haben. Hinzu kommen ein Indie-Check, ein User-Artikel zu sogenannten Guilty Pleasures oder auch die Wochenend-Lesetipps. Wer sich für selbsterstellte Levels in Super Mario Maker 2 interessiert, wird im Forum fündig beziehungsweise kann dort auf seine eigenen Kreationen verweisen.

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf eine News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnte, aber dennoch hervorgehoben werden sollte, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Level 5: Neues Ni No Kuni erscheint nach dem Anime-Film 10

Fans der Ni No Kuni-Serie dürfen sich freuen, denn offenbar plant das verantwortliche Entwicklerstudio bereits ein weiteres Spiel, das nach dem Anime-Film erscheinen soll – wann genau, ist bislang nicht bekannt.

» Seit 4 Jahren schon bei GG? Wie die Zeit vergeht... «

— Zaroth am 1. Juli 2019

❺ ⚊ KW 27/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Mit jeweils über 250 Kommentaren sorgten im Juni 2014 sowohl eine Aussage von Jade Raymond als auch die Vorstellung eines homosexuellen Gefährten in Dragon Age - Inquisition für Diskussionen. Getestet haben wir seinerzeit unter anderem Divinity – Original Sin, in einem über 30 Minuten langen User-Video wird euch zudem das Rundenstrategiespiel Xenonauts vorgestellt.