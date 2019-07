Monster Hunter - World: Producer über die Gründe für Erfolg im Westen

PC XOne PS4

Mit Monster Hunter - World (Testnote: 9.0) konnte der Entwickler und Publisher Capcom einen riesigen Erfolg im Westen feiern, wobei der Titel zum am schnellsten verkaufenden Spiel in der Geschichte des Unternehmens avancierte. Mit 11,9 Millionen verkauften Einheiten, landete das Spiel im Februar dieses Jahres auf dem zweiten Platz der Capcom-internen Charts, gleich hinter dem All-Time-Bestseller Street Fighter 2 (14,05 Millionen). In einem Interview mit Videogames Chronicle sprach der Producer Ryozo Tsujimoto über die Gründe für den Erfolg.

Laut Tsujimoto habe man sich in den vergangenen Jahren mehr auf die Handheldgeräte fokussiert, was den Erfolg im Westen einschränkte. Man habe jedoch feststellen müssen, dass westliche Spieler eher eine Spielerfahrung am großen TV-Gerät auf einer Konsole bevorzugen, nach der in den vergangenen Jahren auch immer wieder verlangt wurde. Ein weiterer Faktor sei die Tatsache, dass Capcom seine Spiele vor Monster Hunter - World nie zeitgleich weltweit veröffentlicht hatte. „Wir haben sie zuerst in Japan veröffentlicht und erst später lokalisiert. Als die Spiele im Westen ankamen, sahen die Fans bereits viele Neuigkeiten und Dinge aus Japan und konnten die Aufregung nicht wirklich in Echtzeit erleben“, so Tsujimoto.

Monster Hunter - World ist seit Januar letzten Jahres für die Xbox One und die PS4, sowie seit August 2018 für den PC erhältlich. Im Dezember 2018 wurde die erste Erweiterung Iceborne angekündigt, die im September dieses Jahres erscheint. Eine Beta dazu soll in Kürze starten.