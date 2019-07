Xbox Game Pass: Ex-Paradox-CEO: „Wir werden nicht gut genug bezahlt“

Der ehemalige CEO von Paradox Interactive, Fred Wester, hat sich im Rahmen des kürzlich veranstalteten Gamelab-Panels zu Microsofts kostenpflichtigem Abo-Service Xbox Game Pass geäußert. Wie er erklärte, sei das Modell an sich zwar recht anständig, die Bezahlung für die Third-Party-Studios wie Paradox sei allerdings nicht gut genug, wenn man die Zeit, die die Spieler in den Spielen des Unternehmens verbringen, mitberücksichtigt. Wester dazu:

Spotify bezahlt seine Künstler je nachdem, wie oft ihre Songs gespielt werden. Auf Netflix zahlen sie dir einen festen Betrag, abhängig davon, was dein Produkt wert ist. Das sind zwei grundverschiedene Dinge und das sieht man auch hier. OnLive zum Beispiel sagte: „ihr könnt eure Spiele bei uns anbieten. Wir werden jede Menge Kunden anlocken und euch abhängig davon bezahlen, wie viele Stunden die Spieler eure Spiele spielen.“ Wir bei Paradox lieben dieses Geschäftsmodell, weil die Leute in der Regel drei bis vier Tausend Stunden in unseren Spielen verbringen. Während das Game-Pass-Modell unserer Meinung nach recht anständig ist, denken wir, dass wir am Ende nicht gut genug bezahlt werden, weil die Leute unsere Spiele viel länger als irgendwelche Singleplayer-Story-Titel spielen.