Es gibt etliche bedeutende Spielereihen, auf die man in Videoform zurückblicken könnte – altgediente genauso wie modernere. Doch zu welcher davon würde euch eine Videorückschau am meisten reizen?

Command & Conquer 11% The Legend of Zelda 10% Eine andere Reihe (siehe Kommentar) 8% Mass Effect 7% The Elder Scrolls 6% Deus Ex 4% Metroid 4% The Witcher 4% GTA 4% Commandos 4% Anno 4% Gabriel Knight 3% Diablo 3% Leisure Suit Larry 3% Max Payne 3% Assassin's Creed 2% Tomb Raider 2% Dead Space 2% Thief 2% Super Mario Bros. 2% Resident Evil 2% Runaway 2% Doom 1% Bioshock 1% Uncharted 1% Dark Souls 1% Call of Duty 1% Gears of War 1% Half-Life 1% Die Sims 1% Crash Bandicoot 0%

News-Update (Eregbnis):Unter den vorgeschlagenen Spielereihe für einen Videorückblick konnt die Echtzeit-Strategieserie Command & Conquer mit 11 Prozent die meisten Stimmen sammeln, dicht gefolgt von The Legend of Zelda mit 10 Prozent. Aber auch Mass Effect (7 Prozent) und The Elder Scrolls (6 Prozent) konnten noch viele Fürsprecher finden. Häufiger in den Kommentare wurden unter anderem auch die Civilization und Ultima als Wunschkandidat benannt.Ursprüngliche News:Vor einigen Wochen hat GamersGlobal einen Serienrückblick zur Gothic-Reihe von Piranha Bytes veröffentlicht – nicht als geschriebenen Text, sondern in Form eines Videos. Ganz unbeliebt war dieses Video auf eurer liebsten Spielewebsite und auch auf YouTube nicht, weshalb es in Zukunft womöglich noch weitere, ähnliche Videorückblicke zu anderen beliebten Spielereihen geben könnte. Tatsächlich wird es voraussichtlich schon sehr bald einen solchen geben, wobei wir noch nicht verraten wollen, um welche Spieleserie es diesmal gehen wird.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, zu welcher Spieleserie ihr euch einen solchen Videorückblick wünschen würdet. Wie wäre es beispielsweise mit id Softwares legendärer Shooter-Reihe, die noch in diesem Jahr mit Doom Eternal (Angespielt-Bericht ) in die nunmehr fünfte Runde gehen wird? Denkbar wäre auch eine Rückschau zuvon Take2/Rockstar Games, zu Lara Crofts Abenteuern inoder CD Projekts Rollenspiel-TrilogieWomöglich interessiert euch eine bereits deutlich früher gestartete Spielereihe aus den bereits benannten oder einem ganz anderen Genre mehr.oder auch? Möglichkeiten gibt es theoretisch etliche, wobei wir in der unten eingebetteten Umfrage natürlich nicht alle aufführen können. Sollte euer Liebling nicht dabei sein, wählt einfach die Option "Eine andere Reihe" und verratet uns den Kommentaren, zu welcher ihr ein Videospecial auf GamersGlobal sehen wollen würdet.An dieser Stelle müssen wir allerdings noch darauf hinweisen, dass das Abstimmungsergebnis zwar womöglich einen größeren Einfluss auf künftige Serienrückblicke in Videoform auf GamersGlobal nehmen könnte. Es geht allerdings nicht um eine Abstimmung, bei der der beziehungsweise die Top-Kandidaten einen solchen Serienrückblick auf GamersGlobal erhalten werden, sondern um ein Stimmungsbild, das die Redaktion aber gewiss bei derartigen Inhalten nicht unberücksichtigt lassen wird. Lasst uns wie immer in den Kommentaren auch gerne genauer wissen, weshalb ihr gerade zu dieser oder jenen Serie einen Videorückblick sehen möchtet und diskutiert gerne eure Meinung mit den anderen Usern.Bei unserer Sonntagsfrage könnt wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch in einem Update das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.